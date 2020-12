La Marocaine Ilham Al-Makhfi couronnée Miss World Arabe 2020

La cérémonie de couronnement de Miss World Arabe 2020 s’est tenue lundi, à la fin du Festival du tourisme arabe dirigé par le Dr Hanan Nasr, président de la Fondation Miss Arab Queens. La Marocaine Ilham Balkhfi a remporté le titre, tandis que l’Égyptienne Nourhan Ahmed a été désignée première dauphine et Ahlam Sweidy a obtenu une place de deuxième dauphine.

La Marocaine Ilham Balkhfi est la Miss World Arabe 2020. Elle a été couronnée devant l’Égyptienne Nourhan Ahmed et Ahlam Sweidy. La quatrième place dans ce concours de beauté arabe est revenue à l’Algérienne Souha Zaïd, et l’Irakienne Maryam Ahmed a terminé quatrième. La Yéménite Sarah Al-Agha a été couronnée Miss Arabe Tourisme, en raison de ses efforts pour soutenir le tourisme arabe à travers des conférences de jeunes, dans lesquelles elle exhorte à visiter l’Égypte et les échanges touristiques et culturels entre les pays arabes.

Le jury était présidé par Omar Rashad, professeur de chirurgie plastique, et les membres comprenaient : Faisal Al-Raqiq, l’agent du concours en Tunisie, l’expert beauté Ishraq Daoud Al-Sultan de l’État d’Irak, le créateur de mode international Abeer Khattab, le journaliste Hanan Hussein, le Libanais Souad Al-Shami, les Marocains Souad Al-Shami, Al-Bayati, l’agent du concours au Levant, et l’artiste Issam Karika et Najeeb Al-Hassan.

En marge du concours, un groupe de stars a été honoré, dont l’artiste Madeleine Tabar pour son programme « Sweet Oh Donia », l’artiste Nihal Anbar pour l’ensemble de son travail, le chanteur Helmy Abdel Baqi, l’artiste Sherif Baher, l’artiste Maher Selim, le journaliste Mamdouh El Shennawy, l’artiste marocain Souad Hassan et la chanteuse algérienne Camélia Jordana.

Les reines de beauté arabes ont défilé dans un groupe de costumes émiratis présentés par la créatrice de mode Attia Al-Deri Tosh, et la créatrice de mode égyptienne Amira Rashwan. Elles ont donné un autre spectacle avec des robes du soir conçues par le créateur de mode égyptien Khaled Al-Swaify, puis les vêtements du soir, une offre spéciale du créateur de mode égyptien Abeer Khattab.

Une bague en diamant, des bijoux d’Erian Fahim a été présentée à la Miss World Arabe 2020, qui a également reçu une broche en or de Sami Joyce de Tunisie. La lauréate Ilham Al-Makhfi a exprimé sa joie de gagner cette couronne en terre d’Égypte, et elle espère une année heureuse pour tout le monde arabe et la fin de la pandémie de Covid-19.