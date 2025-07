Boualem Sansal condamné : un écrivain au cœur d’un bras de fer diplomatique entre Paris et Alger

En Algérie, la cour d’Appel d’Alger a confirmé la peine de cinq ans de prison infligée à l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, 80 ans, incarcéré depuis novembre 2024. Poursuivi pour atteinte à l’unité nationale après des propos sur les frontières algéro-marocaines, il est aussi accusé d’outrage à corps constitué et de menaces à la stabilité de l’État. Sa condamnation, dans un contexte de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, suscite une vive réaction de Paris, qui invoque la santé fragile de l’écrivain et appelle à sa libération.

La cour d’Appel d’Alger, ce 1er juillet 2025, a confirmé la condamnation à cinq ans de prison de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, âgé de 80 ans. Accusé notamment d’atteinte à l’unité nationale, Sansal est incarcéré depuis le 16 novembre 2024. Cette décision judiciaire, déjà prononcée en première instance en mars 2025, repose principalement sur des propos tenus lors d’un entretien accordé au média français Frontières, classé à l’extrême droite.

L’écrivain y avait déclaré que certaines zones de l’ouest algérien appartenaient historiquement au Maroc avant la colonisation française, des propos jugés inacceptables par Alger, et considérés comme une remise en question de l’intégrité territoriale du pays. Le parquet algérien avait requis une peine plus lourde, allant jusqu’à dix ans de réclusion. Le jugement de ce 1er juillet, bien qu’en deçà des réquisitions, confirme néanmoins la lourdeur de la sanction, dans un contexte politique et diplomatique particulièrement tendu.

Des accusations multiples aux résonances politiques

Boualem Sansal n’est pas seulement poursuivi pour ses déclarations sur les frontières : il est également accusé d’outrage à corps constitué, de possession de publications jugées menaçantes pour la stabilité de l’État, et de pratiques portant atteinte à l’économie nationale. Cette accumulation de chefs d’inculpation souligne la gravité de la situation et laisse entendre une volonté politique forte de la part des autorités algériennes de faire de Sansal un exemple.

Le lien de cette affaire avec le climat diplomatique tendu entre la France et l’Algérie ne fait aucun doute. Depuis la reconnaissance en juillet 2024 par Emmanuel Macron d’un plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental, les relations entre Paris et Alger se sont sensiblement détériorées. Cette décision française a été perçue comme une trahison par l’Algérie, qui soutient depuis des décennies les indépendantistes sahraouis du Front Polisario.

La France plaide pour la clémence

Face à cette condamnation, la réaction des autorités françaises ne s’est pas fait attendre. Le Premier ministre François Bayrou a exprimé l’espoir de mesures de grâce de la part du président algérien Abdelmadjid Tebboune, soulignant le caractère « insupportable » de la situation pour la France. Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, personnellement proche de Sansal, a lui aussi plaidé pour une libération rapide de l’écrivain, évoquant une possible « riposte graduée » si la situation ne se débloquait pas.

Le gouvernement français met également en avant l’état de santé préoccupant de Boualem Sansal, atteint d’un cancer de la prostate. L’écrivain aurait été hospitalisé à plusieurs reprises depuis son incarcération, après avoir entamé une grève de la faim en février 2025. Son état s’est nettement détérioré, ce qui pousse Paris à accentuer la pression diplomatique.

Un symbole de la fracture algéro-française

Au-delà de son cas personnel, l’affaire Boualem Sansal cristallise les tensions historiques et politiques entre la France et l’Algérie. Elle illustre la difficulté des deux pays à dépasser un passé colonial douloureux, et à coopérer sereinement sur des dossiers sensibles comme celui du Sahara occidental. Elle ravive aussi les débats internes algériens sur la liberté d’expression et les limites du débat historique.

Écrivain reconnu pour ses positions critiques sur le pouvoir algérien et sur l’islamisme, Sansal est devenu malgré lui le symbole d’un conflit mêlant mémoire et politique. Sa condamnation pourrait bien marquer une nouvelle étape dans la dégradation des relations entre Paris et Alger, déjà fragilisées par des différends profonds.