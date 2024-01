Black Tea d’Abderrahmane Sissako en compétition à la Berlinale 2024

Black Tea d’Abderrahmane Sissako est en lice pour la Berlinale 2024. Black Tea est un film français, luxembourgeois et mauritanien. Il est réalisé par Abderrahmane Sissako, le grand réalisateur mauritanien.

Abderrahmane Sissako est connu pour ses films tels que Timbuktu (2014) qui avait remporté sept trophées au César 2015, et Bamako (2006). Son dernier film, Black Tea, raconte l’histoire d’Aya, une jeune femme ivoirienne d’une trentaine d’années qui dit non le jour de son mariage. Elle émigre ensuite en Chine, où elle travaille à Chocolate City dans une boutique d’exportation de thé. Elle y rencontre Cai, un Chinois de 45 ans qui travaille également dans la boutique.

Black Tea est un film sur l’immigration, l’amour et la perte. Il explore les thèmes de l’identité, de la culture et de la différence.

L’Afrique bien représentée

L’actrice kényane Lupita Nyong’o présidera le jury de la Berlinale 2024, le festival du film de Berlin. Il se déroulera à compter en février 2024. En compétition, on retrouvera aussi Dahomey de Mati Diop (France, Sénégal) et Who Do I Belong To de la Tunisienne Meryam Joobeur, primée en 2019 au Festival de Tanger.

Dans une interview accordée à Afrik en 2006, Abderrahmane Sissako expliquait qu’« un continent qui souffre mérite d’être raconté ». C’était à propos de son film Bamako. L’œuvre était déjà le reflet d’une Afrique accusatrice qui s’en prend, sans se dédouaner, aux responsables de son drame dans un procès imaginaire.