Bissau s’anime avec le Premier Festival International des Arts de la Scène : Djintis

Le festival Djintis, qui marque la première incursion de la Guinée-Bissau dans le monde des festivals internationaux des arts de la scène, promet d’être un événement spectaculaire. Du 27 au 31 mars 2024, la ville de Bissau deviendra un hub artistique mondial, avec la participation de talents locaux et internationaux provenant de huit différents pays.

Dans le cadre de cette célébration artistique, deux attractions majeures sont prévues : le Circus Baobab et le spectacle « Pokou ». Ces deux performances sont attendues avec impatience et promettent d’apporter une lumière scintillante sur le festival, enrichissant l’expérience culturelle de la Guinée-Bissau.

Le Djintis est bien plus qu’un festival, il est l’expression vivante du projet Ur-GENTE, un centre transdisciplinaire d’arts scéniques qui s’efforce de mettre en avant la tradition et la modernité de la Guinée-Bissau. L’initiative vise à établir un dialogue entre les artistes locaux et la scène artistique mondiale, offrant un espace pour la visibilité et l’interaction.

La première édition du festival est placée sous le signe de « TERA » (terre), choisie pour symboliser un lieu de rencontres, de relations et de diversité. C’est sur ce « sol commun » que le festival entend célébrer la richesse culturelle et artistique, non seulement de la Guinée-Bissau mais aussi de la scène internationale.

Le festival est une maison de rencontre

Carolina Rodrigues, directrice artistique du Djintis et coordinatrice du projet Ur-GENTE, met en avant l’importance de ce thème, rappelant que le festival est une « maison de rencontres » où différentes cultures et expressions artistiques peuvent se rencontrer et s’épanouir.

La programmation diversifiée du festival promet des activités pour tous les publics, des ateliers artistiques aux spectacles de théâtre, de danse et de cirque, sans oublier les performances de vidéo-art. Le festival rend également hommage à Amílcar Cabral, héros national et figure emblématique de l’indépendance, dans le cadre de la célébration du centenaire de sa naissance.

Le Djintis n’est pas seulement une vitrine pour les artistes internationaux; il est également un tremplin pour les talents locaux, offrant une plateforme pour le dialogue culturel et l’échange artistique. Avec le soutien du projet Ur-GENTE et des partenaires internationaux, le festival aspire à devenir un rendez-vous culturel incontournable, renforçant ainsi la position de la Guinée-Bissau sur la carte des arts de la scène mondiaux.

Le Circus Baobab et « Pokou » promettent d’être des points forts du festival, apportant énergie et émerveillement aux spectateurs, et illuminant la Guinée-Bissau de leur magie artistique. Cette première édition du Djintis s’annonce comme le début d’une tradition artistique et culturelle vibrante pour le pays.