Bill Gates mise tout sur l’Afrique : un don historique pour la santé et l’éducation

Le philanthrope américain, Bill Gates, a annoncé qu’il consacrerait la quasi-totalité de sa fortune à l’Afrique. Un engagement historique qui vise à transformer la santé, l’éducation et la lutte contre la pauvreté dans un contexte de financement international incertain.

Bill Gates, cofondateur de Microsoft et philanthrope mondialement connu, a récemment annoncé son intention de consacrer la majeure partie de sa fortune, estimée à quelque 200 milliards de dollars, à l’Afrique. Lors d’un discours prononcé à Addis-Abeba, au siège de l’Union africaine, le milliardaire américain a révélé que ces fonds seront alloués principalement à l’amélioration des services de santé et d’éducation sur le continent, et ce, au cours des vingt prochaines années. Cette promesse s’inscrit dans le plan de sa fondation, qui prévoit de mettre fin à ses activités en 2045.

Santé maternelle, maladies infectieuses et pauvreté : des priorités assumées

La Fondation Gates, déjà active depuis des années en Afrique, a précisé ses domaines d’intervention prioritaires : la réduction de la mortalité maternelle, la lutte contre les maladies infectieuses comme le VIH/Sida, et la lutte contre la pauvreté. Ces enjeux, identifiés comme des freins majeurs au développement du continent, bénéficieront d’investissements massifs. Pour Gates, il ne s’agit pas simplement d’un acte de générosité, mais d’un pari sur l’avenir : « En libérant le potentiel humain par la santé et l’éducation, chaque pays d’Afrique devrait être sur la voie de la prospérité », a-t-il affirmé.

Cette annonce intervient dans un contexte tendu, alors que de nombreux pays africains font face à des coupes dans l’aide publique au développement, notamment celle des États-Unis. La baisse des financements internationaux fragilise particulièrement les campagnes sanitaires, comme celles destinées à freiner la progression du VIH/Sida ou à améliorer l’accès aux soins pour les femmes enceintes et les enfants. L’initiative de Bill Gates apparaît donc comme un levier crucial pour combler ce vide et soutenir les systèmes de santé du continent.

Un héritage philanthropique tourné vers l’Afrique

Bill Gates, qui a déclaré vouloir donner 99 % de sa fortune, ne fait pas mystère de son intention : laisser un impact durable, et focaliser cet impact sur l’Afrique. À travers cette démarche, il renforce l’idée que le développement du continent est non seulement possible, mais essentiel pour l’avenir de l’humanité. À moins de vingt ans de la clôture annoncée de sa fondation, le message est clair : la santé, l’éducation et la dignité humaine doivent être les piliers du progrès africain.