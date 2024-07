Bénin : sur les traces inspirantes de Fo Logozo !

On ne peut parler de Hip Hop au Bénin sans citer « Fo Logozo ». Originaire de Ouidah au Bénin, le génie du rap Fo Logozo, de son vrai nom Herman Kossi QUENUM est l’un des pionniers et fervents défenseurs du Hip Hop au Bénin. Sans se tromper, c’est l’initiateur du rap en langue nationale Fon et son flow charismatique et super technique ne laisse personne indifférent depuis des décennies.

Ses débuts dans la musique remontent aux années 90. D’abord, il crée un premier groupe avec Fikira (Apouke), l’un de ses amis et collègues, bien connu aussi au Bénin ; avant de rejoindre Archange, Melcky, Grizzly et Magic, d’autres rappeurs avec lesquels il fonda le célèbre et mythique Posse ARDIESS, groupe qui l’a véritablement révélé au public béninois et africain. À cette époque, pour tout le monde, Fo Logozo était « RMAN ». Il participe aux quatre albums studio de Ardiess Posse avec des couplets à couper le souffle et foule dès lors les plus grandes scènes musicales (festivals, concerts, etc.) d’Afrique et du monde entier.

En 2006, Fo Logozo va rassembler autour d’un projet de compilation qu’il a intitulé «Gankpo», tous les artistes urbains influents du Bénin à l’époque. Son titre «Tougbédjê» enflamme tout le Bénin dès sa sortie et fait de cette compilation un projet à succès.

Avec Ardiess Posse, Fo Logozo a participé à tracer l’autoroute principale du Hip Hop béninois, qu’empruntent et emprunteront des générations entières. À partir de 2013, ils se consacrent entièrement à leur association culturelle et label ARDIESS PRODUCTIONS avec laquelle, ils organisaient déjà depuis 2003 le plus grand festival Hip Hop d’Afrique de l’Ouest dénommé «Hip Hop Kankpe» en abrégé «HKH». Fo Logozo est devenu président de ARDIESS PRODUCTIONS à la suite d’Archange Okio en 2013.

À la fin du projet ARDIESS POSSE, Fo Logozo va continuer sa route solo. Il lance «Alpha Omega», son premier album solo en 2016. En 2021, il sort un EP de six titres intitulé «The Godfather». Il va ensuite enchaîner des projets à succès tantôt solo, tantôt en collaboration avec d’autres artistes. «Ye Do Bo Mi We», «Ma bonne est bonne», «Ye Dou To tché kwe bi» et le tout récent «Ça va pas !» sont entre autres les hits que celui que tous les acteurs du rap game béninois s’accordent à appeler unanimement «le pape» a semé depuis 2013 jusqu’à ce jour.

Il y a quelques jours seulement encore, Fo Logozo a gratifié son public d’un concert live dénommé «Logozophile» à Cotonou. Événement qui a connu la présence et la participation de presque tous les acteurs du secteur de la musique, ce qui démontre une fois de plus, la grandeur et l’influence de cet artiste iconique de la scène béninoise!