Bénin : Olivier Boko, Oswald Homeky et Rock Nieri condamnés à 20 ans de réclusion criminelle

Le procès Boko-Homeky, qui se déroulait à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), a livré son verdict, ce soir. Les trois principaux coupables désignés écopent chacun de 20 ans d’emprisonnement ferme.

Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que la CRIET rende son verdict dans le procès Olovier Boko, Oswald Homeky et cie.

De lourdes peines pécuniaires et privatives de liberté

Quelques heures après le réquisitoire du représentant du ministère public, le procureur spécial près la CRIET, la Cour a rendu son verdict. Olivier Boko, Oswald Homeky et Rock Nieri sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle chacun. En plus de cette lourde sentence, chacun des condamnés devra s’acquitter d’une amende de 1,5 milliard de francs CFA. À cette somme s’ajoutent 60 milliards de francs CFA qu’ils devront verser solidairement à l’État à titre de dommages et intérêts.

La Cour a également ordonné la confiscation de l’assurance d’une valeur de 55 millions de francs CFA souscrite au profit du commandant de la Garde républicaine, la somme de 1,5 milliard de francs CFA retrouvée chez Oswald Homeky, ainsi que du véhicule qui devait servir au transport des fonds.

Conformément aux réquisitions du ministère public, la Cour a acquitté les trois autres prévenus. Il s’agit de Hugues Adjigbékou, comptable de la société de Rock Nieri, acquitté au bénéfice du doute, de Corneille Gbaguidi, directeur administratif et financier de la société de Rock Nieri, et de Sanoussi Ganiou, chauffeur de la femme de Oswald Homeky.

Un verdict plus sévère que les réquisitions du ministère public

Le verdict prononcé, ce soir, par la Cour est beaucoup plus lourd que ce que le ministère public a requis. On constate que la Cour a doublé la peine de prison requis par le procureur spécial près la CRIET contre Olivier Boko et Oswald Homeky, les condamnant à 20 ans au lieu de 10 ans demandés par le ministère public. De même, les condamnations financières requises par le ministère public ne dépassent pas 4 milliards de francs CFA à raison de 1,5 milliard pour Olivier Boko, la même somme pour Oswald Homeky et 1 milliard pour Rock Nieri. Désormais, les trois devront verser chacun 1,5 milliard de francs CFA en plus de 60 milliards à verser solidairement.

La question qui se pose à présent est de connaître l’attitude que vont adopter les condamnés après avoir pris connaissance du verdict, eux qui ont clamé leur innocence jusqu’au bout ? Vont-ils faire appel ou vont-ils se résigner à leur sort ?