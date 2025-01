Procès Boko-Homeky : l’État béninois réclame 77 milliards et la saisie des biens des prévenus

Le cinquième jour du procès sur la supposée tentative de coup d’État contre le président Patrice Talon s’est ouvert ce mercredi 29 janvier 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). L’État béninois, représenté par son avocat, a réclamé des dommages et intérêts évalués à 77 milliards de F CFA et la saisie des biens des principaux accusés.

Le procès, qui a débuté il y a une semaine, fait suite à des accusations de complot contre l’autorité de l’État, de corruption d’agent public, ainsi que de faux et usage de faux. Les prévenus ont tous plaidé non coupables. Cependant, depuis le premier jour, ils n’ont pu se faire représenter par des avocats, ces derniers s’étant désistés collectivement pour contester la composition de la Cour. Malgré cela, le tribunal a décidé de poursuivre les audiences.

De nouvelles dépositions enregistrées et des procès-verbaux lus

Lors des auditions de ce jour, deux nouvelles personnes ont été entendues. Il s’agit de Venance Kokoyè, directeur administratif et financier de la société de Rock Niéri, et d’un agent de NSIA Assurance intervenu par visioconférence depuis la Côte d’Ivoire. Ce dernier a révélé qu’Oswald Homeky avait effectué des dépôts pour un montant de 200 millions de F CFA et que 55 millions de F CFA avaient été versés sur un compte destiné au commandant de la garde républicaine.

Après ces dépositions, la Cour a autorisé la lecture des procès-verbaux d’audition de Olivier Boko et de Oswald Homeky. Des auditions qui avaient été conduites par le juge d’instructeur en présence des avocats des prévenus. De ces procès-verbaux, il ressort que Olivier Boko a nié toute implication dans un mouvement politique ou un financement d’activités pré-électorales. Quant à Oswald Homeky, il a admis que 1,5 milliard de F CFA retrouvé à son domicile était destiné au financement du mouvement « OB26 », soutenant une candidature présumée de Boko pour la présidentielle de 2026.

L’État béninois passe à l’offensive

Après lecture des procès-verbaux, la parole a été donnée à l’avocat de l’État béninois qui a fait ses réquisitions. Il demande :

la condamnation d’Olivier Boko et Rock Niéri pour complot contre l’autorité de l’État, corruption d’agent public et blanchiment de capitaux ;

la condamnation d’Oswald Homeky pour complot contre l’autorité de l’État, corruption d’agent public, faux certificat et blanchiment de capitaux ;

la condamnation de Hugues Adjigbékoun et Corneille Gbaguidi pour complot contre l’autorité de l’État ;

la condamnation du chauffeur de l’épouse de l’ex-ministre, Sanoussi Ganiou, pour faux certificat.

Par ailleurs, l’avocat requiert la condamnation des trois principaux prévenus – Olivier Boko, Oswald Homeky et Rock Niéri – au versement de 77 milliards de F CFA au titre de dommages et intérêts. En outre, il demande que la somme de 1.5 milliard de F CFA soit saisie par l’État au même titre que les biens connus et non connus des trois principaux accusés.

Face à ces demandes, la Cour a suspendu l’audience et annoncé une reprise des débats pour le jeudi 30 janvier 2025.