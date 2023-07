Bénin : Aliko Dangote chez Patrice Talon

Entre le Bénin et le Nigeria, les choses vont de mieux en mieux. Après deux rencontres, coup sur coup, entre le Président béninois et son homologue nigérian, c’est au tour du magnat du ciment, Aliko Dangote, de fouler le sol du Bénin et d’échanger avec Patrice Talon.

Patrice Talon et Aliko Dangote, la main dans la main, le visage rayonnant de sourire ! Voilà l’une des images fortes que la cellule de communication de la Présidence béninoise a publiées sur ses canaux digitaux, ce jeudi. Et qui en disent long sur l’ambiance qui a régné dans l’après-midi du mercredi au Palais de la Marina (Présidence du Bénin) où Patrice Talon recevait son hôte, le richissime homme d’affaires nigérian. Étaient également présents à cette rencontre côté béninois, le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, et son homologue des Finances, Romuld Wadagni.

Aliko Dangote, quant à lui, était accompagné par quelques collaborateurs. De quoi a-t-il été question, lors de cette rencontre qui a duré plusieurs heures ? Rien n’a filtré dans la presse. Tout ce que la cellule de communication de la Présidence béninoise a publié sur ses canaux, ce sont ces quelques mots laconiques : « Les deux personnalités ont eu de longs échanges en présence des ministres béninois chargés des Finances, de la Coopération et des Affaires étrangères, messieurs Romuald Wadagni et Olushegun Adjadi Bakari, ainsi que quelques collaborateurs de l’hôte du chef de l’État ».

Une nouvelle ère s’ouvre pour les relations entre les deux pays

Mais, les sujets de discussion entre les deux hommes, c’est ce qui manque le moins. On sait qu’entre les deux hommes, il y avait une tension latente, depuis quelques années. Et à l’occasion du « Mo Ibrahim governance Weekend à Abidjan », en 2019, l’homme d’affaires n’avait pas hésité à tacler publiquement le Bénin. « Prenez par exemple notre usine au Nigeria… située à 28 km seulement de la République du Bénin. Mais la République du Bénin ne nous autorise pas à vendre du ciment dans le pays, mais en importe de la Chine ».

Dans la même année 2019, le Nigeria a fermé ses frontières terrestres avec tous ses pays voisins, dont le Bénin, pendant plus d’une année. En mai 2023, l’absence de Patrice Talon à l’inauguration de la raffinerie de pétrole de Aliko Dangote au Nigeria a fait l’objet de toutes les supputations. Avec cette rencontre entre les deux hommes, les points de désaccord qui les opposaient ont certainement été aplanis, au grand bonheur des deux économies. Visiblement, le Bénin et le Nigeria semblent décidés à tourner la page de tensions ayant caractérisé leurs relations sous l’ère Buhari. Avant l’arrivée au Bénin de Aliko Dangote, les Présidents Talon et Tinubu se sont déjà rencontrés, deux fois, en l’espace de quelques jours : la première fois à Paris et la deuxième fois à la résidence du second.