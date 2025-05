Beach Soccer – Mondial 2025 : la Mauritanie frôle l’exploit pour sa grande première, le Sénégal entre en scène samedi

La sélection mauritanienne de beach soccer a disputé son premier match FIFA, livrant une prestation courageuse face à l’Iran (4-5) lors de l’ouverture du Groupe B de la Coupe du Monde aux Seychelles. Menés 5-1, les Mourabitounes ont démontré un mental d’acier pour revenir à un but d’écart, portés par un Cheikh Belkheir auteur d’un triplé mémorable. Cette performance prometteuse s’inscrit dans la montée en puissance du beach soccer africain, traditionnellement représenté par le Sénégal, champion continental qui entrera en lice ce vendredi avec de grandes ambitions.

Pour sa première apparition dans une compétition FIFA, la Mauritanie a failli écrire l’une des plus belles pages de son histoire footballistique. Opposés à la redoutable équipe d’Iran, demi-finaliste de la dernière édition à Dubaï, les Mourabitounes du sable ont fait vaciller un géant avant de s’incliner avec les honneurs (4-5), ce jeudi 1er mai, à l’ouverture du Groupe B de la Coupe du Monde de Beach Soccer, disputée aux Seychelles.

Jamais la Mauritanie n’avait encore foulé un terrain mondial dans une compétition FIFA, ni sur gazon, ni en salle, ni sur sable. Ce 1er mai 2025 restera donc gravé comme une date fondatrice. Et quelle entrée en matière ! Sous le soleil brûlant de la Paradise Arena, les hommes de Moussa Baghayogho ont prouvé qu’ils n’étaient pas venus en touristes.

Cueillis à froid par deux buts iraniens dans les premières minutes, les Mourabitounes ont su trouver des ressources mentales impressionnantes pour réagir. Le premier but de leur histoire dans un Mondial FIFA a été inscrit par Cheikh Belkheir, futur homme du match, auteur d’un triplé magistral. Malgré un score qui a semblé un temps figé à 5-1 pour les Iraniens, les Mauritaniens ont refusé de sombrer.

Un troisième tiers-temps renversant

Dans une dernière période à suspense, Belkheir par deux fois et Ahmedou Bilal ont réduit l’écart jusqu’à faire trembler la défense perse. À deux minutes de la fin, le score affichait 5-4 et Mohamed Diallo a même eu, dans les pieds, l’égalisation historique. Mais l’expérience iranienne a fini par primer, laissant les Mauritaniens avec des regrets… et une immense promesse pour la suite. Mais attention, demain l’adversaire est le Portugal, vainqueur en 2015 et 2019 !

« On y a cru jusqu’à la dernière seconde. On a tout donné. C’étaient nos premiers pas, on était un peu nerveux, mais on a réussi à montrer qu’on pouvait produire une énorme prestation contre l’une des meilleures équipes du monde. On croit encore à la qualification pour les quarts. » a déclaré Cheikh Belkheir, le héro de la Mauritanie.

Le Sénégal attendu au tournant

Autre représentant africain dans ce Mondial 2025, le Sénégal, champion d’Afrique en titre, entre en lice ce soir à 18h30 face à l’espagne avec de grandes ambitions. Habitués des joutes mondiales, les Lions de la Teranga viseront le dernier carré, comme en 2021, voire mieux. Portés par des joueurs comme Raoul Mendy ou Al Seyni Ndiaye, ils bénéficient d’une expérience qui manque encore à la jeune sélection mauritanienne.

Au-delà de ce premier match, l’audace mauritanienne incarne une nouvelle dynamique africaine sur le sable. Face à des équipes comme l’Iran, le Brésil ou le Portugal, les nations africaines ne se contentent plus de participer : elles jouent, attaquent, défendent fièrement leurs couleurs et rêvent de podiums. Si le Sénégal a déjà ouvert la voie, la Mauritanie pourrait bien, elle aussi, forcer les portes de l’histoire.