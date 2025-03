TiKay, la mascotte emblématique de la Coupe du Monde de Beach Soccer 2025 aux Seychelles

Dans moins de six mois, l’archipel des Seychelles entrera dans l’histoire du sport mondial en accueillant sa toute première compétition de la FIFA. Pour incarner cet événement sans précédent sur le sol africain, les organisateurs ont dévoilé TiKay, une tortue marine passionnée de beach soccer. Un véritable ambassadeur de la biodiversité exceptionnelle des Seychelles et des valeurs sportives qui feront vibrer les plages de Mahé du 1er au 11 mai 2025.

Les Seychelles se préparent à écrire une page de leur histoire sportive en accueillant leur première compétition FIFA avec une mascotte qui la richesse naturelle de l’archipel. TiKay, une tortue passionnée de beach soccer, devient le symbole d’un tournoi qui marque une première historique pour le continent africain.

Une mascotte ancrée dans l’identité seychelloise

TiKay doit son nom à la combinaison de l’adjectif « petit » et du mot « écailles » en créole, rendant hommage aux célèbres tortues marines des Seychelles. Né sur les plages de sable fin de l’archipel, ce personnage incarne les eaux cristallines et la biodiversité exceptionnelle du pays hôte.

Avec sa carapace colorée aux motifs rappelant un ballon de beach soccer et son sourire communicatif, TiKay symbolise parfaitement l’alliance entre la passion sportive et la beauté naturelle qui fait la renommée des Seychelles.

Une entrée en scène remarquée

C’est lors d’un atelier de beach soccer organisé sur la plage de Beau Vallon que TiKay a fait sa première apparition publique, en présence du président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, ainsi que de plusieurs personnalités locales. L’événement, destiné à initier les jeunes Seychellois à ce sport spectaculaire, a rassemblé une quarantaine d’enfants, des entraîneurs et des joueurs de l’équipe nationale.

À cette occasion, TiKay a transmis un message fort autour du fair-play, de la protection de l’environnement et du patriotisme, des valeurs chères à la nation seychelloise. Marie-Céline Zialor, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Famille, et Ralph Jean-Louis, premier secrétaire au Développement de la Jeunesse et des Sports, étaient également présents pour célébrer cet instant.

« C’est un réel plaisir de faire la connaissance de TiKay, petit bonhomme passionné et adorable. Il est vraiment la personne idéale pour nous mettre dans l’ambiance de cet événement monumental », a déclaré M. Jean-Louis.

L’histoire du beach soccer : un sport en pleine ascension

Né sur les plages du Brésil dans les années 1950, le beach soccer s’est progressivement structuré pour devenir un sport international reconnu. C’est dans les années 1990 que la discipline a véritablement pris son envol avec l’organisation des premiers tournois professionnels. En 2005, la FIFA a officiellement repris l’organisation de la Coupe du Monde, conférant au beach soccer une reconnaissance internationale.

Au fil des ans, ce sport spectaculaire, caractérisé par des gestes techniques impressionnants et un rythme effréné, a conquis un public grandissant. Traditionnellement dominé par des nations comme le Brésil, le Portugal et la Russie, le beach soccer voit désormais émerger de nouvelles puissances, notamment en Afrique et en Asie, témoignant de sa popularité croissante à l’échelle mondiale.

Un tournoi inédit en Afrique

La Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ 2025, qui se déroulera du 1er au 11 mai à Victoria, sur l’île de Mahé, marquera la première édition organisée en Afrique par une association membre de la CAF.

Parmi les équipes qualifiées figurent déjà la Mauritanie et le Sénégal, représentants du continent africain, aux côtés d’autres nations telles que la Thaïlande, le Portugal, l’Italie, le Belarus et Tahiti. Avec sept places encore à prendre, la compétition s’annonce palpitante.

La mise en vente des billets débutera prochainement, et les amateurs de beach soccer peuvent déjà s’inscrire sur fifa.com/tickets pour exprimer leur intérêt.

Cette Coupe du Monde s’annonce comme une célébration de la culture, de la biodiversité et de l’hospitalité légendaire des Seychelles, avec TiKay comme guide enthousiaste pour les visiteurs du monde entier.