Bank of Africa : Une marocaine au conseil d’administration, une première historique

Le 28 juin 2024, Bank of Africa a franchi un cap important en proposant de nommer Jinane Laghrari à son conseil d’administration. Cette nomination, une première pour une femme marocaine dans cette institution, marque un tournant dans la gouvernance de la banque panafricaine.

Le Conseil d’Administration de Bank of Africa du 28 juin 2024 a décidé de proposer à sa prochaine Assemblée générale, la nomination de Jinane Laghrari. Forte d’un parcours académique prestigieux à Harvard et à l’ESSEC Paris, Jinane Laghrari apporte à ce poste plus de 15 ans d’expérience chez McKinsey & Company. Son expertise couvre un large éventail de domaines, de la finance à l’agriculture, en passant par l’emploi et le développement économique.

Jinane Laghrari est aussi Présidente de la Fondation du Lycée Lyautey qui soutiens des projets pédagogiques et des actions de solidarité dans les domaines de l’éducation, l’inclusion sociale, la santé, l’environnement, la jeunesse et le sport.

Cette nomination intervient dans un contexte de mutation du paysage bancaire africain. Elle soulève des questions sur l’évolution de la gouvernance d’entreprise et la place des femmes dans les instances dirigeantes des grandes institutions financières du continent. « C’est un signal fort envoyé par Bank of Africa« , commente un analyste financier qui souhaite garder l’anonymat. « Cela démontre une volonté de diversifier les profils au sein du conseil d’administration et d’apporter de nouvelles perspectives. »

Vers une approche davantage tournée vers le développement durable ?

La nomination de Mme Laghrari suscite également des attentes quant à l’impact qu’elle pourrait avoir sur la stratégie de la banque. Certains observateurs y voient une opportunité pour Bank of Africa de renforcer son engagement en faveur du développement durable et de l’inclusion financière.