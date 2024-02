Baisse des exportations de tomates marocaines, une aubaine pour les agriculteurs français

Les exportations de tomates marocaines ont accusé une nette baisse au cours des premiers mois de la campagne 2023-2024. Une situation qui arrange les producteurs français.

Désavantage économique pour les agriculteurs français

Au Maroc, les premiers mois de la campagne 2023-2024 d’exportation de tomates ont connu une nette baisse, en raison essentiellement de la sécheresse. Une chute des ventes à l‘étranger qui coïncide avec la grogne récente des agriculteurs français face à une pression croissante due à l’arrivée massive de tomates marocaines sur le marché.

Les producteurs français se plaignaient de ces produits, souvent vendus à des prix inférieurs et qui attirent les consommateurs par leur disponibilité et leur coût réduit. La grogne des agriculteurs français résidait au fait qu’ils devaient se conformer à une réglementation française et européenne plus stricte. Des règles rigoureuses, qui se traduisent souvent par des coûts de production plus élevés et des rendements inférieurs.

Normes agricoles moins restrictives que dans l’UE

En face, ils avaient la tomate marocaine, fruit de pratiques agricoles régies par des normes moins restrictives que dans l’UE. Notamment en matière d’utilisation de produits chimiques. Avec de meilleurs rendements du fait d’une utilisation plus accrue de fertilisants, les producteurs marocains mettaient leurs homologues français dans une situation difficile. Un désavantage économique significatif pour les agriculteurs français.

Les producteurs français de tomates ont interpellé leur gouvernement afin d’obtenir une modification de la réglementation aux frontières. Notamment l’application de la réciprocité qui fera que seuls les produits soumis aux mêmes règles que les fruits et légumes français entreront dans le pays. La situation était d’autant plus compliquée que les tomates marocaines étaient présentes, même en hiver, dans les supermarchés et à des prix très bas.

Troisième exportateur mondial de tomates

Déplorant une concurrence « déloyale », des voix s’élèvent en France pour demander une harmonisation des normes agricoles à l’échelle internationale. Ce qui, à long et moyen terme, permettra d’assurer une concurrence équitable entre les produits marocains et français. Alors que la réflexion est menée dans ce sens, voilà que les producteurs marocains de tomates font face à des difficultés.

Selon les données du site EastFruit, en 2022, le Maroc était devenu le troisième exportateur mondial de tomates, dépassant l’Iran et l’Espagne. Ainsi, les seules exportations de tomates ont généré plus de 266 millions de dollars aux producteurs marocains, toujours en 2022. Des chiffres reluisants qui ont malheureusement connu une chute vertigineuse en 2023-2024.

Chute des exportations marocaines de tomates

En raison du changement climatique et des événements météorologiques extrêmes, la campagne d’exportation 2023-2024 de tomates marocaines a connu une baisse sévère. Il a été rapporté que de juillet à novembre 2023, les exportations marocaines de tomates (206 000 tonnes) ont chuté de près de 20% par rapport à la même période de la saison précédente.

Face au changement climatique, notamment les sécheresses persistantes, les pénuries d’eau, les événements météorologiques extrêmes les exportateurs marocains font face à des difficultés de rendements. Une situation qui arrange les producteurs français de tomates qui subiront moins de pression de la part de leurs concurrents marocains.