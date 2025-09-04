Babel : Quand Mourad Merzouki transforme Le Bon Marché en tour de danse contemporaine

Ce soir, puis chaque jeudi, vendredi et samedi jusqu’au 31 décembre, les lumières du Bon Marché Rive Gauche s’éteignent pour laisser place à un spectacle d’exception. Babel, la nouvelle création de Mourad Merzouki, investit les rayons du plus ancien grand magasin parisien pour une performance où dix danseurs et artistes du cirque transforment l’espace commercial en cathédrale chorégraphique.

Babel est une relecture contemporaine du mythe biblique. Mourad Merzouki s’en empare pour livrer sa vision d’un monde où les différences deviennent une force collective plutôt qu’un facteur de division. Dans cette interprétation onirique, les langages corporels se mélangent, se confrontent et s’enrichissent mutuellement, créant une nouvelle Babel où la communication passe par le mouvement.

La scénographie vertigineuse imaginée par le chorégraphe d’origine alégienne transforme chaque recoin du grand magasin en terrain de jeu pour ses interprètes. Quand les derniers clients s’éclipsent et que les vitrines s’assombrissent, l’espace se métamorphose : les rayons deviennent des pistes de danse, les escaliers des podiums aériens, et l’architecture hausmannienne un écrin pour une performance « autant terrestre qu’aérienne ».

Mourad Merzouki, l’alchimiste du hip-hop contemporain

À 52 ans, Mourad Merzouki confirme son statut d’innovateur dans l’univers chorégraphique français. Depuis la création de sa compagnie Käfig en 1996, ce natif de Saint-Priest, banlieue de Lyon, n’a cessé de repousser les frontières entre hip-hop, danse contemporaine, cirque et arts martiaux. Son parcours, débuté à 7 ans par la pratique du karaté avant sa découverte du hip-hop à 15 ans, forge une approche unique où la virtuosité technique dialogue avec l’émotion pure.

Depuis, ses spectacles illuninent le public. Près de 40 créations, plus de 2 millions de spectateurs conquis à travers 65 pays, et une reconnaissance internationale qui l’a mené jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour l’occasion, il avait imaginé la chorégraphie de l’épreuve libre de natation artistique de l’équipe de France et orchestré un spectacle réunissant 30 danseurs au Parc des Champions, lieu éphémère dans les jardins du Trocadéro face à la Tour Eiffel, devant 55 000 spectateurs.

Le Bon Marché, théâtre d’exception

Ce n’est pas la première fois que Le Bon Marché se mue en scène artistique. Après les succès d’« Au Bonheur des Dames » et d’« Entre Chiens et Louves », l’institution parisienne confirme sa volonté de faire dialoguer commerce et culture. Mais avec Babel, la démarche prend une dimension particulière : il ne s’agit plus seulement d’installer un spectacle dans un lieu atypique, mais de faire du lieu lui-même un personnage de la représentation.

L’architecture du grand magasin, ses coursives, ses escaliers et ses verrières deviennent les partenaires silencieux de cette fable contemporaine. Les dix interprètes – Gabriella De Arcangelis, Mathilde Devoghel, Matilde Giacomelli, Selma Hellmann, Marouane Izza, Sofian Kaddaoui, Vincent Maggioni, Fanny Marmion, Mourad Messaoud et Titouan Wiener – évoluent dans cet espace hybride avec une aisance qui transforme chaque déambulation en chorégraphie.

Au cœur de Babel réside un message. Et si la danse devenait le langage universel capable de transcender nos différences ? Cette utopie prend forme à travers les corps de ses interprètes, qui incarnent littéralement cette société rêvée où « les différences culturelles et les ambitions humaines deviennent une force puissante, énergique et bien plus belle ».