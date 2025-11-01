Ayo, le lion joyeux incarnera l’esprit des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse en Afrique

À exactement un an de l’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, le comité d’organisation a dévoilé « Ayo« , la mascotte officielle de cet événement historique. Ce jeune lion au nom évocateur signifiant « joie » en yoruba, symbolise l’énergie vibrante de la jeunesse sénégalaise et l’esprit festif qui animera les premiers Jeux olympiques organisés sur le continent africain.

La présentation d’Ayo s’est déroulée dans un cadre prestigieux, le Grand Théâtre de Dakar, en présence de personnalités de premier plan incluant le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, la présidente du CIO Kirsty Coventry, et le président du comité d’organisation Mamadou D. Ndiaye. Cette cérémonie marquait le début des célébrations du compte à rebours J-365, soulignant l’importance symbolique de ce moment pour le Sénégal et l’Afrique tout entière.

L’identité visuelle d’Ayo reflète un savant mélange entre modernité sportive et traditions africaines. Le jeune lion arbore fièrement un chapeau Fulani Tingandé, couvre-chef traditionnel symbolisant la sagesse, la dignité et l’attachement aux racines rurales du pays. Ce choix vestimentaire ancre profondément la mascotte dans l’héritage culturel ouest-africain tout en véhiculant les valeurs universelles de l’olympisme.

La genèse d’Ayo témoigne d’une démarche participative

Issue d’un concours national organisé conjointement par le comité d’organisation et le ministère de l’Éducation nationale, la mascotte a été sélectionnée parmi plus de 500 propositions soumises par des collégiens et lycéens des 16 inspections académiques du Sénégal. Cette approche visait à impliquer directement la jeunesse sénégalaise dans la préparation des Jeux, renforçant ainsi leur appropriation de l’événement.

Kirsty Coventry a souligné la portée symbolique d’Ayo lors de son discours : « La mascotte Ayo transmet un puissant message de joie et brise de nombreuses barrières. Elle symbolise parfaitement la jeunesse et le dynamisme de notre continent. » Ces mots résonnent particulièrement alors que Dakar 2026 représente une étape historique pour le sport africain.

Du 31 octobre au 13 novembre 2026, 2 700 jeunes athlètes du monde entier convergeront vers les trois sites hôtes, Dakar, Diamniadio et Saly, pour célébrer l’excellence sportive et l’amitié internationale sous le regard bienveillant d’Ayo, ambassadeur joyeux de cette première olympique africaine.