Ayo, le lion joyeux incarnera l’esprit des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse en Afrique

Claire Diao

Lecture 2 min.
JO de la jeunesse Dakar 2026
Dakar JO de la jeunesse 2026

À exactement un an de l’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, le comité d’organisation a dévoilé « Ayo« , la mascotte officielle de cet événement historique. Ce jeune lion au nom évocateur signifiant « joie » en yoruba, symbolise l’énergie vibrante de la jeunesse sénégalaise et l’esprit festif qui animera les premiers Jeux olympiques organisés sur le continent africain.

La présentation d’Ayo s’est déroulée dans un cadre prestigieux, le Grand Théâtre de Dakar, en présence de personnalités de premier plan incluant le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, la présidente du CIO Kirsty Coventry, et le président du comité d’organisation Mamadou D. Ndiaye. Cette cérémonie marquait le début des célébrations du compte à rebours J-365, soulignant l’importance symbolique de ce moment pour le Sénégal et l’Afrique tout entière.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Dakar 2026 : J-365 avant l’Afrique olympique, le Sénégal entre festivités et chantiers

L’identité visuelle d’Ayo reflète un savant mélange entre modernité sportive et traditions africaines. Le jeune lion arbore fièrement un chapeau Fulani Tingandé, couvre-chef traditionnel symbolisant la sagesse, la dignité et l’attachement aux racines rurales du pays. Ce choix vestimentaire ancre profondément la mascotte dans l’héritage culturel ouest-africain tout en véhiculant les valeurs universelles de l’olympisme.

La genèse d’Ayo témoigne d’une démarche participative

Issue d’un concours national organisé conjointement par le comité d’organisation et le ministère de l’Éducation nationale, la mascotte a été sélectionnée parmi plus de 500 propositions soumises par des collégiens et lycéens des 16 inspections académiques du Sénégal. Cette approche visait à impliquer directement la jeunesse sénégalaise dans la préparation des Jeux, renforçant ainsi leur appropriation de l’événement.

Kirsty Coventry a souligné la portée symbolique d’Ayo lors de son discours : « La mascotte Ayo transmet un puissant message de joie et brise de nombreuses barrières. Elle symbolise parfaitement la jeunesse et le dynamisme de notre continent. » Ces mots résonnent particulièrement alors que Dakar 2026 représente une étape historique pour le sport africain.

Du 31 octobre au 13 novembre 2026, 2 700 jeunes athlètes du monde entier convergeront vers les trois sites hôtes, Dakar, Diamniadio et Saly, pour célébrer l’excellence sportive et l’amitié internationale sous le regard bienveillant d’Ayo, ambassadeur joyeux de cette première olympique africaine.

Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Maimouna Ndour Faye

Reportage – Dakar, le souffle court après les arrestations de Maimouna Ndour Faye et Babacar Fall

Le soleil de fin d’après-midi plonge Dakar dans une lumière dorée. Sur l’avenue Bourguiba, les klaxons se mêlent aux discussions passionnées des passants. Depuis...
Liberté de la presse au Burkina Faso

Sénégal : un second journaliste interpellé après l’affaire Maimouna Ndour Faye

L’arrestation de Maimouna Ndour Faye, directrice de la chaîne privée 7TV, avait déjà provoqué un choc dans le paysage médiatique sénégalais. Un second journaliste,...
JOJ Dakar 2026

Dakar 2026 : J-365 avant l’Afrique olympique, le Sénégal entre festivités et chantiers

Le compte à rebours officiel pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 a commencé. Ce 31 octobre marque l’entrée dans...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES OCTOBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025