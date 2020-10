Aya Nakamura lève le voile sur son nouvel album, « Aya »

La célèbre et très connue chanteuse française Aya Nakamura, vient de lâcher une bombe dans le monde du show-business. En effet, la chanteuse a annoncé, via son compte Twitter, que son nouvel album sortira le 13 novembre prochain en ajoutant un lien vers une vidéo teaser dudit album.

Le nouvel opus “AYA’’ sort le mois prochain

La bonne nouvelle est tombée durant la nuit du 15 octobre 2020. L’artiste d’origine malienne, Aya Nakamura, a annoncé via son compte Twitter que non nouvel album sortira le 13 novembre prochain. Une nouvelle qui a sans doute ravi les millions de fans de la jeune artiste française. L’album porte comme nom “Aya’’ et les titres phares comme « Doudou » ou encore « Jolie Nana » y sont bel et bien présents.

L’artiste a profité de l’occasion pour effectuer la mise en ligne d’une vidéo teaser dans laquelle elle explique les raisons qui sont à la base du choix de ce titre pour l’album. Elle a évoqué comme raison : “(Je voulais) entrer dans le vrai moi, sans le côté artiste et tout ce qu’il y a autour. Je trouve que je suis un peu plus honnête, dans cet album“. De ces déclarations, nous retenons aisément la volonté de la jeune femme à dévoiler la partie cachée d’elle.

AYA – 13.11.2020 Nouvel album " AYA " le 13 novembre Publiée par Aya Nakamura sur Jeudi 15 octobre 2020

Plus d’un million d’albums vendus dans le monde

Avec l’annonce de la sortie officielle du nouvel album, Aya Nakamura a également annoncé avoir vendu plus d’un million d’exemplaires de son album Nakamura à travers le monde. Ils ont été écoulés à parts égales en France et à l’étranger.

Sur les différentes plateformes de streaming connues, Aya Nakamura est l’artiste française la plus écoutée au monde. Qu’il vous souvienne, avec le succès de ses deux derniers hits « Pookie » et « Djadja », la chanteuse avait déjà réussi à affoler les compteurs de vues sur YouTube. Ce succès a été largement plébiscité par de grands noms tels que la rappeuse américaine Rihanna, la star du football Neymar et le virevoltant artiste portoricain Maluma. Nous ne pouvons que lui souhaiter de plus grands succès pour ses futurs projets.