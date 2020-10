« Aime moi doudou, montre-le-moi doudou, dis-le-moi… », cet extrait vous dit sûrement quelque. Eh oui ! Il s’agit bel et bien du refrain du tout nouveau single afro-pop de la talentueuse et charmante Aya Nakamura. Après son énorme succès avec « Pookie », « Djadja », « Jolie Nana », notre vedette de la musique décide de nous en mettre encore plein la vue avec le clip officiel « Doudou » dévoilé le 9 octobre passé.

« Doudou » : un appel à esquisser quelques pas de danse !

Très rythmé et cadencé, c’est comme cela qu’Aya Nakamura a voulu son nouveau single « Doudou » qu’elle a récemment pixélisé. S’il y a une chose qu’il faut bien lui reconnaître, c’est qu’elle a l’art et la manière d’emballer ses auditeurs sur chacune de ses sonorités.

Alors que l’heure est à la fermeture des bars et des boîtes de nuit, Aya Nakamura a tout de même réussi à trouver une nouvelle façon de faire la fête tout en restant chez soi. Quelques secondes d’écoute suffisent pour se laisser aller au rythme de cette sonorité qui respire l’Afrique. Nombreux sont les jeunes qui l’ont déjà adoptée et qui n’hésitent à pas se mouvoir sur la piste de danse juste pour impressionner leurs « doudou ».

« Doudou » : plus de 3 millions de vues !

Depuis la nuit du vendredi 9 octobre, le nombre de vues n’a cessé de grimper sur YouTube. Tourné au format super 8 avec un effet vintage, le clip se déroule dans un pool party. Aya dans le rôle principal évolue dans une tendresse passionnelle entrecoupée de moments de clashs avec un jeune homme qu’elle appelle « Doudou ». Par sa voix envoutante et hors du commun, elle sublime le tout et crée un morceau sensuel qui explose les compteurs.

Aya Nakamura : l’artiste au parcours étonnant !

De son vrai nom Aya Danioko, Aya Nakamura a vu le jour à Bamako, le 10 mai 1995. Elle arrive en France avec sa famille alors qu’elle n’était qu’enfant. « Je voulais être modéliste, mais cela a cessé de me plaire, alors j’ai chanté », a-t-elle indiqué.

A l’âge de 19 ans, elle fait sortir son premier titre « Karma ». En 2015, sa carrière commence à réellement décoller avec « Brisé » qui fait plus de 13 millions de vues sur YouTube et « Love d’un voyou », en featuring avec le rappeur Fababy, plus apprécié.

Depuis, l’artiste n’a accumulé que des succès. Son premier album publié le 25 aout 2017 a été certifié Disque d’or, en France. Elle se fait connaitre du grand public avec son deuxième album, un vrai chef d’œuvre, propulsé par le single « Djadja » qui a fait danser plus d’un.

Aujourd’hui encore, elle nous entraîne dans son rythme et sa cadence grâce à son fameux single « Doudou ». Combien de surprises nous réserve encore la lionne à la peau d’ébène ?