Auwal Abubakar, la solution nigériane à la crise énergétique avec une voiture qui fonctionne à l’eau

Dans un pays où la richesse pétrolière contraste cruellement avec la précarité énergétique, une invention venue du nord du Nigeria suscite l’espoir. Auwal Abubakar, ingénieur autodidacte basé à Kaduna, a mis au point un système permettant à un moteur de fonctionner grâce à l’eau. Ce projet, né d’une volonté de résilience face à la flambée des prix du carburant, propose une alternative locale et écologique. Une initiative qui pourrait bien changer la donne pour des millions d’Africains en quête de solutions durables.

Un dispositif ingénieux pour remplacer le carburant

Au Nigeria, où les prix des carburants flambent malgré les immenses réserves pétrolières du pays, un ingénieur du nom d’Auwal Abubakar, installé dans l’État de Kaduna, a mis au point une invention qui pourrait révolutionner la mobilité : un dispositif permettant aux véhicules de fonctionner à l’eau. Une innovation qui, au-delà du soulagement économique, ouvre la voie à une transition énergétique plus propre et accessible.

Formé en ingénierie de conception et passionné par l’innovation depuis son enfance, Abubakar a développé un appareil s’apparentant à un générateur HHO (hydroxyde d’hydrogène). Ce système fonctionne sur le principe de l’électrolyse, qui consiste à séparer l’eau en deux gaz : l’hydrogène et l’oxygène. Une fois produits, ces gaz peuvent alimenter directement un moteur thermique, seul ou en complément du carburant habituel.

Une réponse locale à un problème national

Le dispositif est adaptable aux véhicules essence et diesel. Il présente plusieurs avantages majeurs : réduction des coûts de carburant, amélioration des performances du moteur, diminution des émissions polluantes et prolongation de la durée de vie du moteur. Le Nigeria est l’un des principaux producteurs de pétrole au monde, mais paradoxalement, il importe la majorité de son carburant raffiné faute de capacités de raffinage suffisantes.

Résultat : les prix du carburant explosent régulièrement, aggravant les difficultés des ménages et des professionnels du transport. C’est dans ce contexte qu’Abubakar a concentré ses efforts sur une alternative plus durable. Après huit mois de recherches, il est parvenu à concrétiser son projet, en se servant uniquement de matériaux locaux. Son appareil peut permettre à un véhicule de parcourir jusqu’à 1 500 kilomètres avec un seul plein d’eau transformée, selon ses déclarations.

De l’atelier de Kaduna à un rêve national

Depuis son petit atelier dans l’État de Kaduna, Abubakar ne cesse d’améliorer son invention. Ce rêve, né pendant l’enfance, s’est forgé à travers de nombreuses épreuves techniques et un manque d’équipement professionnel, notamment en matière de sécurité. Malgré les risques liés à la manipulation de gaz, il a persévéré, motivé par son désir de contribuer à la lutte contre la pollution et de réduire la dépendance énergétique de son pays.

« Mon rêve est de voir des voitures fonctionner à l’eau partout dans le pays », affirme-t-il avec conviction. Avant ce projet, il avait déjà attiré l’attention dans son quartier en concevant un foyer fonctionnant à l’huile moteur usagée, ce qui témoigne de son ingéniosité et de sa capacité à répondre aux besoins concrets de sa communauté.

Un potentiel pour l’Afrique et au-delà

L’innovation d’Abubakar prend une importance encore plus grande dans le contexte énergétique actuel. Partout en Afrique, la hausse des coûts de l’énergie, le manque d’infrastructures de raffinage, et les enjeux environnementaux rendent nécessaire l’émergence de solutions alternatives.

Son dispositif, s’il est validé scientifiquement et produit à grande échelle, pourrait représenter une avancée majeure non seulement pour le Nigeria, mais aussi pour l’ensemble du continent africain, en quête de solutions locales, accessibles et durables.