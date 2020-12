Ghana : à la découverte d’une voiture pas comme les autres

Kelvin est un jeune ghanéen passionné de voitures. Son amour pour la fabrication de voitures, d’avions et d’hélicoptères miniatures remonte à sa plus tendre enfance. Devenu plus grand, il s’est donné un challenge : fabriquer de ses propres mains un véhicule grandeur nature, avec des matériaux de récupération. Et le rêve s’est concrétisé.

C’est le youtubeur et globe-trotter, Drew Binsky, qui a sorti Kelvin de l’anonymat pour le révéler au monde entier. En visite au Ghana, non loin de la capitale, Accra, l’homme fit la découverte de la voiture de Kelvin, une machine entièrement construite par le jeune Ghanéen, avec des matériaux de récupération.

Doté d’un moteur, d’amortisseurs, d’un tableau de bord tous récupérés sur une moto, le véhicule a une carrosserie faite en acier de conteneur et est même équipé d’une radio. La voiture de Kelvin est le résultat de trois années de collection de pièces et de construction, l’accomplissement d’un rêve d’enfant. La mère du jeune homme a, en effet, confié que son fils avait développé, depuis son enfance, une passion pour la fabrication de petits modèles de voitures, d’avions et d’hélicoptères capables de voler à une certaine hauteur avant de retomber.

En dépit de son aspect assez artisanal, le véhicule de Kelvin fait l’objet d’une vive curiosité et d’une admiration palpable, toutes les fois qu’il se met en circulation. Mais la mère du jeune prodige a avoué avoir peur chaque fois que son fils se met à conduire la voiture.

Le talent du jeune constructeur automobile est incontestable et il gagnerait à être soutenu et encouragé par les autorités de son pays. Combien de talents s’éteignent dans nos pays, dans l’anonymat le plus total, étouffés dans l’œuf, faute de soutien ? L’affirmation de l’indépendance technologique de l’Afrique passe par la détection et la promotion de ces génies locaux. A bon entendeur !