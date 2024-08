Au moins treize morts au Nigeria en marge des manifestations contre la vie chère

Le Nigeria, géant démographique de l’Afrique, est secoué par de violentes manifestations. Depuis plusieurs semaines, les rues des grandes villes résonnent des clameurs d’une population exaspérée par la hausse vertigineuse des prix, la corruption endémique et les inégalités sociales. Treize personnes sont mortes en marge des manifestations de ce jeudi 1er août 2024.

La situation aggravée par les réformes de Tinubu

Ce mouvement de protestation, sans précédent depuis plusieurs années, met à mal la stabilité du pays et soulève des interrogations sur l’avenir de la plus grande démocratie africaine. Les raisons de cette colère sont multiples et profondes. La hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires et des carburants a mis à genoux de nombreux Nigérians.

Les réformes économiques mises en œuvre par le nouveau gouvernement du Président Bola Tinubu, bien qu’annoncées comme nécessaires, ont aggravé la situation. Les inégalités sociales sont de plus en plus vécues au Nigeria. A ces maux s’ajoutent la corruption endémique et la mauvaise répartition des richesses. Ce qui alimente le sentiment d’injustice chez une grande partie de la population.

Une répression qui a fait au moins 13 morts

Désœuvrées, les populations, surtout jeunes, expriment leur ras-le-bol face à un avenir incertain et à un système jugé injuste. Face à l’ampleur de la contestation, les autorités ont réagi avec fermeté, déployant les forces de l’ordre pour disperser les manifestants. Les images de gaz lacrymogènes et de charges policières ont fait le tour du monde, depuis hier jeudi.

La répression a fait au moins 13 morts, selon un bilan provisoire. Ce bilan dramatique a suscité une onde de choc au Nigeria et à l’international. Il n’est pas exclu que la persistance de la crise sociale et politique ait des conséquences désastreuses pour la stabilité du Nigeria.