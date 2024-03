Au moins 87 personnes enlevées dans l’État de Kaduna au Nigeria

Au moins 87 personnes ont été kidnappées par des hommes armés dans l’État de Kaduna, au nord-ouest du Nigeria. L’attaque a eu lieu dans le quartier de Tantau, dans l’administration locale de Kajuru. Un enlèvement qui vient compléter la liste d’une longue série de ces actes commis par des bandits dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Des individus armés ont attaqué le quartier de Tantau dans la nuit de dimanche, à lundi. Ils ont tiré des coups de feu en l’air pour semer la terreur parmi les habitants. Ils ont ensuite enlevé 87 personnes, dont des hommes, des femmes et des enfants. Les ravisseurs ont également pillé des magasins locaux avant de s’enfuir.

287 élèves enlevés dans des bandits

Des témoins indiquent avoir entendu des coups de feu vers minuit. «Quand je suis sorti de chez moi, j’ai vu des hommes armés qui emmenaient des gens. C’était terrifiant», témoigne un habitant. Ishiyaku Bala, membre du Forum de la jeunesse de Kajuru, raconte : «Les bandits sont venus à moto et ont pris tout le monde par surprise. Ils ont même tiré sur des personnes qui tentaient de s’enfuir. C’est une tragédie pour notre communauté».

Cet enlèvement fait partie d’une longue série de rapts perpétrés par des groupes armés et terroristes au Nigeria. Le 7 mars, 287 élèves, le directeur et des membres du personnel d’une école publique ont été kidnappés dans l’État de Kaduna. Les ravisseurs exigent souvent des rançons pour libérer leurs victimes. Le président nigérian Bola Tinubu a mis en garde contre le paiement de rançons aux ravisseurs.

Une insécurité grandissante

La population est en colère et frustrée par l’insécurité grandissante et l’incapacité des autorités à protéger les citoyens. Des appels à l’action ont été lancés au gouvernement pour mettre fin aux enlèvements et traduire les responsables en justice. L’enlèvement de 87 personnes à Kaduna est un drame humain qui affecte profondément les familles des victimes.

Il s’agit là d’un incident qui souligne la nécessité d’une action urgente du gouvernement nigérian pour lutter contre l’insécurité et protéger les populations civiles.