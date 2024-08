Au Cameroun, la décoration de Joël Hans EMBIID crée la discorde

S’il est vrai qu’au Cameroun on a l’habitude des surprises il est aussi vrai que lorsque ces surprises touchent des points sensibles, cela fait parler. En effet dans ce pays on est Camerounais et on doit être fier de l’être, car la loi est ferme et intransigeante sur la question de la nationalité camerounaise.

par Franck Léo Prime

Raison pour laquelle la décoration au grade de Commandeur de l’Ordre de la Valeur du basketteur Joël Hans EMBIID par les autorités camerounaises a un goût amer pour tous les citoyens camerounais qui voient en cela une trahison non seulement pour ceux des sportifs qui ont hissé le drapeau camerounais sans reconnaissance aucune de ces mêmes autorités mais aussi et surtout pour la loi qui prévaut en matière de double nationalité au Cameroun.

En effet pour ce qui concerne la question de la double nationalité au Cameroun, l’article 31(a) de la loi n°1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant Code de la Nationalité jusqu’à ce jour non encore modifié, est très clair : « perd la nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère« . L’opinion publique et surtout celle de la diaspora a donc été outrée dès l’annonce de cette décoration.

Une colère amplifiée par ces paroles du ministre des Sports et de l’Éducation physique le professeur Narcisse Mouelle Kombi à l’endroit de Joël Embiid fraîchement médaillé d’or aux derniers jeux olympiques à Paris sous les couleurs des États-Unis : « Vous êtes l’une des figures les plus emblématiques de la diaspora sportive camerounaise, vous apparaissez comme un modèle identificatoire qui inspirera certainement des générations à venir et suscitera des vocations. »

L’incompréhension de cet acte et de cette décision a mis le Cameroun en émoi car s’il est vrai que Joël Embiid est né au Cameroun, il est non moins vrai qu’il a aussi récemment acquis la nationalité américaine, au détriment de celle de la France et de celle de son Cameroun natal. La Loi sur la double nationalité n’étant pas encore changé, chacun se demande si, à travers cet « exemple » le gouvernement a désormais décidé d’accepter la double nationalité, ou si nous assistons juste à une politique du deux poids deux mesures, qui serait incompréhensible!