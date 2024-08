Musique afro au Bénin, le charme et le talent mis OPA!

Jeune talent béninois, Paoli Tossou, déjà plus connu sous son nom de scène « Opa » est une pépite. Sa musique afro, fusion de plusieurs genres musicaux qui l’influencent, mise sur sa voix sensuelle, dealeuse de fortes émotions. Ensemble, découvrons !

Paoli passe son enfance à Bohicon, ville principale du centre du Bénin où il fait ses études primaires et secondaires. Installé à Cotonou après le baccalauréat, il intègre le cercle artistique et culturel de son université, à la session musique au lendemain de son inscription. Il gagne assez rapidement des coeurs et fait sensation auprès d’un public estudiantin complètement épris de son talent. Dès lors, Paoli se met « au pas ».

Devenu Opa, le jeune Paoli va être présenté à “Da Seventy”, CEO de « 7 Enterprise » et directeur artistique à “Witch Entertainment Global”, label de production indépendant très influent au Bénin. L’histoire raconte que le courant est vite passé entre Opa et son désormais « mentor », qui organise tout le travail de développement derrière lui jusqu’à ce jour.

En 2022, il dépose un couplet sur le titre « Energy » du chanteur camérounais « Locko » en participant au challenge lancé par ce dernier sur les réseaux sociaux et fait à nouveau sensation… grand coup de projecteur pour le jeune artiste. Il en profite pour lancer son premier single intitulé « Yelian » suivi d’un beau clip, le tout premier de sa jeune carrière d’ailleurs, et fait réagir les plus grands du game béninois dont Fo Logozo, Amir El Presidente, Jay Killa, Nasty Nesta… pour ne citer que ceux-là. Ce qui permet à Opa et son équipe de signer en 2023, d’une part, des prestations sur quelques unes des scènes les plus en vue au Bénin (Dalash’H, FinAB, FestiZik Cotonou Barbecue, etc), d’autre part, des collaborations avec des artistes confirmés.

Il lance en 2024 les titres « Sssê » et « Fi Fi Fi » en collaboration respectivement avec le rappeur et producteur béninois « Oxmoz » et avec « GePhrau »(lui aussi producteur) et « Takoumi ».

Après Locko et tous les grands artistes qui ont validé Opa jusqu’ici, c’est au tour du fils du pays, « Nikanor » dont l’influence n’est plus à démontrer au Bénin, de confirmer le talent du jeune artiste après que ce dernier eut laissé un couplet chaud bouillant sur le challenge de son nouveau titre en promotion. « Quand je disais que la musique allait changer je parlais de ça . Je suis sous ton charme OPA Officiel , #Dope .. .Allons au studio pour le #Remix », peut-on lire sur ses réseaux sociaux.

Tout tranquillement, Opa pose un pas après l’autre sur le sentier menant à la lumière, déterminé à bousculer les codes. Bon vent jeune talent !