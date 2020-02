DJ Sommet des Sommets : le nouveau phénomène des réseaux sociaux au Bénin

Ambroise Agognon à l’état-civil, DJ Sommet des Sommets est aujourd’hui à la Une des pages des réseaux sociaux. Vulgarisateur de formation, Ambroise rêve de devenir le plus grand DJ du Bénin et il est plutôt sur le bon chemin. C’est le moins que l’on puisse dire quand on voit ses plus de 30 000 fans sur Facebook obtenus en moins d’un mois. Avec ces vidéos d’animation tournées depuis son atelier de vulcanisation, il fait le Buzz sur les réseaux sociaux et commence à se faire un nom dans l’univers du showbiz africain.

Encore inconnu du monde il y a quelques mois seulement, DJ Sommet des Sommets s’est révélé grâce à sa vieille radio, à son amplificateur et à sa manière totalement atypique de faire ses animations. La nouvelle star est le créateur de plusieurs termes qui suscitent admiration et hilarité chez ses fans qui se comptent déjà par dizaines de milliers. « Couclick, validé, accordé, yèssaiiiii… », voilà sa marque de fabrique.

Bonjour la famille une nouvelle semaine vient de commencer yessaï 😉 et je vous souhaite beaucoup de bonheur bon, bonne, bonet, lait bonet, bleu rouge vert yessaï, heure heureux à cette heure là Couclick accordé validé 😁😁😁.. Grâce à vous je suis passé sur l'émission C'MIDI de la RTI, la rubrique C'ZO de Alexandre Branger merci ALEXANDRA 👌😄😄 POUR LE SOUTIENS tu es validé… Couclick accordé depuis derrière le Benin calavi tokan.. Excellente semaine les couclickeurs….#DjsommetDesSommet Publiée par Dj Sommet Des Sommets Officiel Couclik sur Lundi 27 janvier 2020

Tout a commencé en décembre 2019 lorsque le nouveau DJ s’est révélé aux internautes béninois avec de courtes vidéos d’animations dans lesquelles il mixait tel un professionnel des chansons connues du public. Il a vite conquis le cœur des Béninois qui l’ont non seulement adopté, mais aussi encouragé à travers les nombreux partages sur les réseaux sociaux. Cela lui a permis de se faire remarquer au-delà des frontières béninoises.

DJ Sommet des Sommets : le talent à l’état brut

Âgé de 24 ans, le jeune homme a déjà fait ses preuves dans plusieurs bars de Cotonou. Il doit en partie sa popularité à DJ Energy Compressor qui est, en quelque sorte, son mentor. Au-delà du Bénin, plusieurs pages, surtout ivoiriennes, font sa promotion.

Attaqué il y a quelques jours sur Facebook par un pasteur ivoirien qui l’a traité de vaurien, il a vu des milliers d’Ivoiriens venir prendre sa défense. Le célèbre pasteur ivoirien, Makosso Camille, lui a d’ailleurs présenté ses excuses au nom du peuple ivoirien sur sa page Facebook et a promis de devenir désormais son mentor.

L’une de ses vidéos est d’ailleurs passée dans la prestigieuse émission C Midi diffusée sur la chaîne ivoirienne RTI1. Le Togo n’est pas resté en marge du buzz. DJ Sommet des Sommets Couclik a été invité pour une tournée de quelques jours dans les bars et boîtes de nuit togolaises.

Plusieurs artistes béninois ont félicité et encouragé le nouveau phénomène des médias sociaux, qui aligne des mots et crée des assonances hilarantes. Nikanor, Sessimé, Blaaz et Fanicko ont épousé son concept et publient même sans hésitation ses vidéos sur leurs pages. La star intervient également sur les médias locaux et son passage à la Radio Culture reste épique.

Bonjour la famille Couclick validé yessaï 😃😃😃hier j'étais sur kultu radio la radio kulte coutume yessaï je me suis bien amusez au studio avec mes confrères animateurs. Vraiment merci pour toute la force que vous me donnez … Ce soir, une vidéo vient, je vais faire plaisir à mes super fans continuer de vous abonner et à partager mes vidéos… Conclick ??? Accordé ! Publiée par Dj Sommet Des Sommets Officiel Couclik sur Lundi 20 janvier 2020

Ambroise Agognon, alias DJ Sommet des Sommets, qui n’a reçu aucune formation de base en animation, fait vibrer aujourd’hui les cœurs de milliers de personnes. Coup du hasard ou heureuse destinée ? Difficile de répondre. Une chose est certaine toutefois : le nouveau DJ est bourré de talent et pourrait aller bien loin s’il jouit d’un bon encadrement.

Que diriez-vous de faire un tour sur sa page et de nous faire part de vos impressions. Pour ce qui nous concerne, nous l’avons « validé, validose, valise, Vanessa, Valérie, va, couclick, accordé, validé Yèssaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ».