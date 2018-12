Attentat de Strasbourg : l’inhumation de Chérif Chekatt fait polémique

Le lieu de l’enterrement de Chérif Chekatt, auteur de l’attaque du 11 décembre qui a fait cinq morts et une dizaine de blessés fait polémique, d’autant que le tueur est Strasbourgeois, avec des origines… algériennes.

Le maire de Strasbourg, Roland Ries, a fait étudier ces derniers jours les marges de manœuvre juridiques de la Ville. « Personnellement, je suis plutôt hostile, sinon réticent à son inhumation à Strasbourg, car il y a un risque de créer un lieu d’hommage à ce criminel. Il y a débat, c’est vrai, c’est une décision qui m’incombera. J’ai l’information que le maire peut refuser (…) Un type qui a assassiné cinq personnes, je pense que c’est pour moi un problème de lui accorder l’inhumation à Strasbourg », a indiqué le maire, mardi soir faisant allusion à un risque de trouble à l’ordre public.

Avis du maire que ne partage pas l’adjoint en charge de l’état-civil et des cimetières, Eric Schultz, qui, conscient des « deux risques : que ça devienne un lieu de pèlerinage encore que dans quelques cas connus ce n’est pas arrivé ; ou que ça devienne un lieu de désordre, de profanation qui nuirait à la tombe du défunt et aux tombes avoisinantes », propose d’organiser l’anonymat de la sépulture : « ça a été fait pour Mohammed Merah je crois. On peut imaginer une inhumation sans publicité, dans un lieu pas communiqué, avec une tombe anonyme, à Strasbourg (…). Il faut être digne, respecter le cadre commun en tenant compte de ce qu’il a fait, c’est-à-dire ne pas lui donner une tombe ordinaire, mais ne pas tomber dans l’excès ».

« Pour moi, une personne qui réside à Strasbourg doit pouvoir être inhumée à Strasbourg. Poser ce genre de question évite de se demander pourquoi un gamin qui a grandi à Strasbourg, qui a des souvenirs à Strasbourg, se met à tuer des gens ici à Strasbourg. Anonymat ou pas, je n’en sais rien, mais je pense que cette personne doit bénéficier de ce qu’on fait pour toute personne, nous devons affirmer nos valeurs », explique le conseiller municipal, Syamak Agha Babaei. Alors que le Conseil français du culte musulman (CFCM) demande l’inhumation de Chérif Chekatt à Strasbourg « le plus rapidement possible et dans l’anonymat », appelant « les autorités à respecter la loi du pays, à ne pas faire de cet assassin une victime et qu’on l’enterre le plus rapidement possible pour que l’on ne parle plus de lui », la famille de Chérif Chekatt aurait demandé que son corps soit inhumé en Algérie, pays d’origine de la famille.

Une information qui a été confirmée par les services de la Ville de Strasbourg et qui pourrait ainsi clore le débat sur le lieu d’inhumation du gangster de Strasbourg.