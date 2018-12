Arts Design Africa est la première galerie d’art numérique dédiée à la promotion et à la vente des œuvres contemporaines africaines ou d’inspiration africaine.??

Cette jeune startup française fondée en 2016 par Julie Abisségué et Justine Balsan, ambitionne de changer notre regard sur la production artistique africaine et de permettre à tous de découvrir et d’acquérir des oeuvres uniques et innovantes.

Une conviction : ??Design is Everywhere in Africa, l’Afrique est une galerie d’art à ciel ouvert.

Une ambition : ??Offrir une fenêtre numérique ouverte sur le monde et sur la richesse et la diversité de l’art contemporain africain, loin des représentations encore trop stéréotypées d’un continent qui déborde de ressources et de talents. Une mission:?? porter un nouveau regard sur l’art contemporain africain, reflet d’une Afrique jeune, moderne, dynamique et incroyablement créative.

Arts Design Africa rapproche les amateurs d’art contemporain internationaux et les artistes africains à travers ?3 scènes articulées autour d’une seule ambition : faire découvrir des coups de cœurs, des pépites, des sélections éclectiques et iconoclastes d’œuvres contemporaines inspirées par l’Afrique et inspirantes pour tous.

Arts Design Africa, c’est le pari ambitieux et iconoclaste de deux jeunes Parisiennes passionnées par la richesse artistique et créative de l’Afrique.

“L’Afrique est le next big thing!”

Notre objectif est d’accompagner les artistes africains dans l’ère du numérique et de promouvoir le dynamisme créatif de l’Afrique d’aujourd’hui, loin des représentations encore trop stéréotypées d’un continent qui déborde de ressources et de talents artistiques.

Nous partageons l’ambition de montrer le vrai visage de l’Afrique contemporaine et de mettre au jour sa jeunesse, sa créativité et sa richesse artistique.

La startup Arts Design Africa est incubée chez Paris Pionnières, l’incubateur leader des femmes entrepreneurs en France et en Europe. Lancement officiel en mars !

Parce que l’Afrique est une Galerie d’Art à Ciel Ouvert Parce que l’art est avant tout une expérience, une stimulation, des sensations, une ouverture sur le monde qui le réenchante par l’émerveillement Arts Design Africa est une invitation à porter un nouveau regard sur l’art contemporain africain.

Partons ensemble à la rencontre de ceux qui créent et ouvrons les yeux sur un continent encore trop souvent stéréotypé.

Avec Arts Design Africa, partez à la découverte de cette galerie d’art à ciel ouvert qu’est l’Afrique !

