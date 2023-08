Arrivée de Ramos au PSG, Mbappé davantage poussé vers le Real

Kylian Mbappé est de plus en plus mis à l’étroit au Paris Saint-Germain. Pourtant, il y a moins d’un an, le capitaine de l’équipe de France était considéré comme la star du projet PSG. Aujourd’hui, le champion du monde 2018 est poussé vers… le Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain accentue la pression sur Kylian Mbappé. Plus l’été avance, avec la fin prochaine du mercato, plus les dirigeants du club de la capitale française font des pieds et des mains pour se débarrasser de leur désormais ex-star. Déjà que le dialogue est rompu entre l’attaquant et la direction du club, depuis quelque temps. A trois semaines du deadline, le club de la capitale française campe sur sa position.

Le journal L’Équipe révèle que la direction du Paris Saint-Germain entend intensifier les sanctions envers le joueur. La situation n’est pas près de changer, persiste le média spécialisé qui n’écarte pas la possibilité de voir Kylian Mbappé passer une saison blanche. D’ailleurs, pour le retour de la Ligue 1, ce week-end, l’attaquant, qui n’a pas voulu signer une prolongation ou accepter la belle offre de l’Arabie Saoudite lors du mercato, ne devrait pas faire partie du groupe.

L’autre gros souci est que le champion du monde 2018 doit désormais faire face à un bloc nouvellement constitué. Puisque Luis Enrique, jusque-là indécis, a décidé de se ranger derrière le club de la capitale française, sous le diktat de son président. Aujourd’hui, Nasser Al-Khelaïfi compte beaucoup plus sur l’arrivée de Gonçalo Ramos, pour bâtir une nouvelle équipe. Bien évidemment, sans Kylian Mbappé. D’ailleurs, le président du PSG a clairement affiché sa position de rejet de l’attaquant.

Présentant Ramos comme étant le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, le président qatarien du PSG a balancé que « ce sont ces types de joueurs qui sont l’avenir de notre grande institution ». Lundi, le dirigeant a partagé son bonheur « d’accueillir dans notre famille du PSG Gonçalo Ramos en tant que nouvel attaquant, si enthousiasmant… Gonçalo est un jeune joueur international fantastique, ultra-motivé et qui se bat pour l’équipe ».

Un message on ne peut plus clair du patron du PSG. Tout est donc possible d’ici la fin du mois d’août et donc du marché des transferts. Annoncé au Real Madrid, depuis des années, Kylian Mbappé semble plus proche d’officialiser son union avec les Merengue. Un départ, dès cet été, n’est en tout cas pas à exclure. Si Mbappé arrivait à officialiser le divorce, une offensive du Real Madrid, dans les prochaines semaines, ne serait pas une surprise.

❗️Real Madrid’s €558M of net worth & healthy finances mean Florentino Perez’ team could undertake yet another large-scale transfer of around €200M.

The money is there. @Rodra10_97💰 pic.twitter.com/Xwt2UkGgE9

— Madrid Zone (@theMadridZone) August 7, 2023