Human Rights Watch accuse les garde-frontières saoudiens d’avoir assassiné des centaines d’Éthiopiens qui tentaient d’entrer en Arabie Saoudite.

L’organisation non gouvernementale de défense des droits de l’Homme, Human Rights Watch (HRW), a dénoncé des agissements, dans un rapport rendu public ce lundi 21 août. La période concernée courant de mars 2022 à juin 2023. Au moins 650 personnes auraient été exécutées, selon un bilan établi par HRW. Des centaines de milliers d’Éthiopiens travaillent en Arabie Saoudite.

Tirs à bout portant sur des migrants

Certains d’entre eux sont entrés dans le pays en passant par la route de l’Est reliant la Corne de l’Afrique au Golfe, en passant par le Yémen. « Nous avons des preuves que les gardes-frontières saoudiens utilisent des armes explosives et tirent à bout portant sur des migrants, y compris des femmes et des enfants », a révélé Nadia Hardman, chercheuse sur les migrations, co-auteure de cette enquête de Human Rights Watch.

Les migrants, pour leur part, ont fait des témoignages glaçants. « Nous avons essuyé des tirs répétés. J’ai vu des gens être tués d’une manière que je n’avais jamais imaginée. J’ai vu 30 personnes être exécutées d’un coup… Je me suis cachée sous un rocher et j’ai dormi là. Je sentais que des gens dormaient autour de moi. Ce n’est qu’après que je me suis rendue compte que c’était des cadavres. Je me suis réveillée et j’étais seule », a témoigné Hamdiya, à peine âgée de 14 ans.

Au moins 153 personnes exécutées d’un coup

« Un témoin a expliqué que dans son groupe de 170 personnes, 90 personnes avaient été tuées. Un chiffre qu’il a pu avancer parce que les survivants sont retournés ramasser les cadavres (…). Sur 150 personnes, seules sept s’en sont sorties. Il y avait des restes de corps humains partout, éparpillés », confie un autre migrant qui reconnaît avoir échappé à la mort. relate un autre. Ces témoignages sont corroborés par la découverte de plusieurs sites funéraires sur les images satellites consultées par HRW.

Des « assassinats devenus systématiques » que dénonce Human Rights Watch au moment où, « l’Arabie Saoudite investit massivement pour détourner l’attention de son bilan en matière de droits de l’Homme, notamment en dépensant des milliards pour accueillir de grands événements culturels ou sportifs ». « Mais pendant qu’elle essaie de blanchir son image, elle tire avec des armes explosives sur des civils non armés », déplore HRW, qui demande à l’ONU d’ouvrir une enquête sur ces allégations.