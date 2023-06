Après la Rolls de Hassan II, une Ferrari de Mohammed V vendue aux enchères

Une Ferrari ayant appartenu au défunt roi Mohammed VI du Maroc est sur le point d’être vendue. La mise aux enchères est prévue, en août prochain, en Californie, aux États-Unis.

C’est une collection exceptionnelle de voitures de marque Ferrari qui va être mise en vente aux enchères, aux États-Unis d’Amérique. Il s’agit d’une vingtaine d’anciens modèles de la marque italienne. La collection avait été abandonnée dans une grange en Floride, depuis les années 1990.

La collection a été retrouvée, en 2004, lorsque l’ouragan Charley a frappé la Floride et a partiellement détruit le bâtiment qui abritait les Ferrari. Par sa violence, la catastrophe a endommagé un certain nombre de ces voitures. Mais, beaucoup ont encore de beaux jours devant elles. Et ces bijoux seront en vente au mois d’août prochain par la maison RM Sotheby’s.

Une Ferrari évaluée entre 1,5 et 2,1 millions d’euros

Plusieurs de ces Ferrari ont déjà roulé lors de prestigieuses compétitions de voitures. Par exemple, certaines d’entre elles ont pris part aux 24 Heures du Mans, à la Targa Florio ou au Mille Miglia. Dans le lot de ces prestigieuses voitures, figure une Ferrari 250 GT Coupe Spéciale acquise, en 1956, par le roi Mohammed V du Maroc.

La voiture a été durement touchée par l’ouragan et subi les contrecoups du temps qui l’a légèrement érodée. Elle fera l’objet d’une grande rénovation, qui n’a affectera pas pour autant sa valeur. En effet, ce joyau royal est évalué entre 1,5 et 2,1 millions d’euros. Outre la voiture de Mohammed V, dix-neuf autres véhicules seront proposées à la vente. Elles datent toutes des années 1950, 1960 ou 1970.

La Rolls-Royce du défunt roi Hassan II

Cette vente rappelle celle de la Rolls-Royce ayant appartenu au défunt roi Hassan II, père de l’actuel souverain. Détenue par le collectionneur et designer automobile allemand Michael Fröhlich, cette petite voiture sportive électrique, une Rolls-Royce Camargue, a, elle, déjà été vendue. Un acquéreur avait versé un acompte de 10 000 euros, pour la réserver en attendant la conclusion de la transaction.

Le véhicule était placé aux enchères avec une mise à prix de 248 000 euros. Cette Rolls-Royce a été entièrement customisée par le célèbre carrossier et designer automobile italien, Franco Sbarro, dans ses ateliers suisses. Les travaux avaient été effectués à la demande du roi Hassan II. L’ancien souverain avait voulu l’adapter à la chasse au faucon, une de ses activités de prédilection.