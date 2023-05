Après « Hey Ya », Wally Seck met le feu avec la chanson « Waka Waka »

Moins de deux mois après la sortie de son clip « Hey Ya », le chanteur sénégalais Wally Ballago Seck revient au-devant de la scène musicale avec le tube « Waka Waka », chanté en anglais.

C’est un nouveau chef d’œuvre que propose le Faramareen de la musique sénégalaise. Un clip riche en couleurs certes, mais aussi une chanson très rythmée. On sent dans la chanson un rythme bien connu. Du Koffi Olomidé ? Un peu, dirait-on. On sent un peu de Diamond Platnumz. Bien que cela ne soit pas du tout le même style que celui du musicien tanzanien.

Ce dont on est sûr, c’est que le fils de Thione Ballago a produit une musique transversale, qui sera certainement très dansée en Afrique Centrale. De même que dans la Corne du continent. Un tube qui s’exporte facilement au-delà des frontières du continent africain, jusqu’en Europe, en Amérique et même en Asie.

« Waka Waka », une chanson d’amour

Quant au public sénégalais, inutile de rappeler qu’il est déjà addict aux chansons de celui qui occupe la première place du podium des musiciens les plus aimés au pays de la Teranga. Précisons que « Waka Waka », une chanson d’amour, est chantée en anglais. Le clip a été tourné en studio.