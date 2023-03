Découvrez « Hey Ya », le nouvel opus de Wally Seck ! (vidéo)

Le Faramareen de la musique sénégalaise, celui-là qui règne en maître sur la scène musicale sénégalaise, est de retour. Vous avez compris, il s’agit de Wally Ballago Seck, dont la sortie officielle du clip Hey You est effective ce jour, depuis 9 heures GMT. Oui, il y a tout juste quelques petites minutes !

C’est un nouveau chef d’œuvre, une perle rare que propose le chouchou de la musique sénégalaise aux mélomanes. Oui, à tous les mélomanes du Sénégal et d’ailleurs. Inutile de dire que de nouveaux cœurs seront conquis par le fils de Thione Ballago Seck. La chanson, en anglais et en wolof parle d’amour. « Keeping me with », ou « gardes-moi à tes côtés » entend-on dans la chanson.

Dans cette belle mélodie, on entend aussi le chanteur partager ses rêves. « Dreaming about you », chante-t-il. Des mots si profonds et si agréables, qui convaincront certainement même les fans de son défunt père. Thione Seck pourra désormais reposer en paix. Car il n’aura pas laissé ses fans sur leur faim. Oui, Wally Ballago Seck a ratissé très large dans « Hey Ya ».

Clin d’œil de Wally Seck aux fans de son père

Outre le fait de s’imposer dans le cœur de la jeunesse sénégalaise, Wally, dans ce nouvel opus, est allé à la conquête des nostalgiques de son père dont il est visiblement parti à la conquête. Et nul doute qu’il est en train d’assurer la relève. Et de la manière la plus belle. Avec près de 400 millions de vues sur sa chaîne Youtube, 5 millions d’abonnés sur ses différents réseaux sociaux Wally Seck ne cesse de voir monter son capital sympathie.

Normal que ses sorties entraînent un déferlement des populations. Jeunes, moins jeunes, comme vieux. Les mélomanes de la capitale sénégalaise, Dakar, ne diront pas le contraire. Et même ceux de la seconde ville de ce pays d’Afrique de l’Ouest, Thiès. Eux qui remplissent la place dite Promenade des Thiessois, des heures avant la venue de leur star dans leur localité. Et c’est évidemment avec une immense joie qu’ils accueilleront, « Hey Ya », cette nouveau chef d’œuvre de Wally Seck, qui en fera encore danser plus d’un. Sacré Wally !