Après Claudel Lubuya, Francine Muyumba dénonce l’inutilité de la force de l’EAC à l’Est de la RDC

Les Congolais décrient de plus en plus la présence de la force régionale de la Communauté de l’Afrique de l’Est dans leur pays. Surtout avec les dernières avancées du M23 au nez et à la barbe non seulement des FARDC, mais également de cette force de l’EAC.



La force régionale de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC, en anglais) n’est plus la bienvenue en RDC. Il y a quelques jours, les populations de Goma, sous la conduite des mouvements citoyens comme Filimbi ou la Lucha, ont organisé une marche de protestation contre la force de l’EAC dont ils dénoncent l’inefficacité face à l’insécurité dans l’Est du pays. Mais, la police a stoppé les manifestants dans leur élan. À l’aide de grenades lacrymogènes, les forces de l’ordre ont dispersé les manifestants.

Des élus congolais exigent le départ de la force

Avec la progression des rebelles du M23 sur le territoire congolais – Kitshanga a été prise jeudi dernier – les politiques ont commencé à joindre publiquement leur voix à celle des populations pour dénoncer cette présence militaire de l’EAC. Ce samedi, la sénatrice du Haut-Katanga, Francine Muyumba, s’est prononcée sur la question. « La force régionale de l’EAC doit quitter le territoire congolais, car elle n’apporte rien et elle n’apportera rien du tout. Parmi eux, il y a ceux-là qui viennent des pays qui parrainent le M23 », a-t-elle déclaré. À l’occasion, elle ne manque pas d’opiner sur l’état de siège en vigueur dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu depuis plusieurs mai 2021. « Il faut également mettre fin à l’état de siège en réorganisant les commandements », souligne-t-elle.

En se prononçant publiquement sur le sujet, Francine Muyumba emboîte le pas à son collègue de l’Assemblée nationale, Claudel Lubaya. « Sa force régionale (celle de l’EAC, ndlr) dépêchée à Goma a démontré toute son inutilité. La RDC se doit de compter sur elle-même et sur son peuple. Il est temps », avait déclaré l’élu, vendredi.