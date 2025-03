Appel au boycott de Carrefour après une représentation du Maroc sans le Sahara

Une nouvelle polémique secoue le Maroc après la diffusion d’une brochure publicitaire de la chaîne de supermarchés française Carrefour, qui représente le royaume sans inclure le Sahara Occidental. Cette représentation géographique jugée erronée a rapidement provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, alimentant des appels au boycott de l’enseigne, déjà bien implantée sur le sol marocain. Ce n’est pas la première fois que l’entreprise se trouve au centre de telles controverses.

L’élément déclencheur de la colère actuelle est une brochure promotionnelle de Carrefour, distribuée dans ses magasins, qui a illustré le Maroc sans inclure le Sahara Occidental, une région au cœur du différend territorial entre le Maroc et le mouvement indépendantiste du Front Polisario. Bien que cet oubli semble anodin pour certains, il représente, pour beaucoup, une ingérence dans un dossier hautement sensible pour le Maroc, où la souveraineté sur le Sahara Occidental est une question nationale.

Incident similaire survenu en janvier 2025

En effet, cette omission rappelle un incident similaire survenu en janvier 2025, lorsqu’une campagne publicitaire de Carrefour au Qatar avait provoqué un tollé en raison de l’inclusion du « drapeau du Polisario » sur une carte de l’Afrique, plaçant le Sahara Occidental en dehors des frontières marocaines. Malgré les avertissements émis à l’époque par les autorités marocaines et les appels à éviter de telles erreurs, Carrefour semble avoir répété l’incident.

Cette attitude répétitive a particulièrement déçu de nombreux consommateurs marocains, qui considèrent ces actes comme une provocation. Sur les réseaux sociaux, les appels au boycott se sont multipliés, mettant une fois de plus en exergue l’impact de telles erreurs de communication sur les relations commerciales d’une entreprise avec ses consommateurs.

Une réaction virulente des internautes marocains

La réaction des internautes marocains a été immédiate et sans équivoque. Le hashtag #BoycottCarrefour a rapidement envahi les réseaux sociaux, accompagné de critiques acerbes envers l’enseigne française. De nombreux Marocains expriment leur déception face à ce qu’ils considèrent comme une insulte à la souveraineté de leur pays. D’autres vont plus loin en appelant à la fermeture des magasins Carrefour au Maroc. Non sans relever la présence importante de l’enseigne dans le pays.

Lire aussi : Boycott des grandes marques occidentales au Maroc : Starbucks et H&M vont-elles quitter le pays ?

Cette situation est d’autant plus délicate que le Maroc entretient de bonnes relations diplomatiques avec la France, et qu’une telle polémique risque de nuire à ces liens, notamment après la visite officielle du président français Emmanuel Macron au Maroc, quelques semaines auparavant.