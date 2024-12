Analyse du Mjadala Afrika, le grand débat des candidats à la Présidence de la Commission de l’Union Africaine

Les trois candidats en lice pour la présidence de la Commission de l’Union Africaine qui ont présenté leurs projets pour le continent lors du Mjadala Afrika ont plus ou moins accordé leurs violons en faveur de certains thèmes notamment sur celui du commerce inter-africain mais aussi en matière de sécurité régionale dans un contexte de conflits et de coups d’État politique. Lors du débat de deux heures organisé vendredi 13 décembre 2024 à Addis-Abeba en Ethiopie, tous ont défendu l’obtention pour les pays africains de deux sièges permanents au conseil de sécurité des Nations-Unies afin de représenter efficacement le continent dont la population est la plus jeune.

Raila Ondiga du Kenya, Mohamoud Ali Youssouf de Djibouti et Richard Randriamandrato de Madagascar, qui briguent la Présidence de la Commission de l’Union Africaine (CUA) ont déroulé leurs programmes tout en répondant aux questions des citoyens africains qui ont répondu présents à travers leurs interventions. Concernant la présence de l’Afrique au conseil de sécurité des Nations-Unies, M. Odinga a déclaré que deux sièges permanents avec droit de véto étaient « une nécessité pour l’Afrique » et que ce n’était que « justice » puisque le continent compte plus de 50 pays au sein des Nations-Unies. M. Randriamandrato quant à lui a exhorté les États membres à saisir cette occasion et à «s’exprimer d’une seule voix sur le choix de la personne qui représentera l’Afrique au conseil de sécurité des Nations-Unies».

Vers la fin des bases militaires étrangères dans l’Union Africaine?

Les trois candidats concernant les multiples défis auxquels l’Union Africaine a été confrontée notamment sur les conflits dans les pays membres et les Coups d’État politiques qui ont entraîné l’expulsion de cinq Etats membres, a propulsé la sécurité régionale au point où ce fut l’un des thèmes majeur du débat de vendredi. M. Youssouf a déclaré que la sécurité régionale pourrait être renforcée si les ressources de la force régionale en attente étaient augmenté afin de réduire la dépendance excessive à l’égard des partenariats étrangers, « lorsqu’il n’a pas d’unité, d’objectif entre pays voisins, la paix est compromise » conclut-il. M. Randriamandrato, lui, s’est attelé à encourager les pays à prendre en charge leur sécurité intérieure tout en soulignant que les bases militaires étrangères devraient «appartenir au passé» car elles «pourraient être une source de conflits».

Renforcer le commerce inter-africain

Avec une population jeune de 1,3 milliards d’habitants qui devrait doubler d’ici 2050, le commerce régional au sein de l’Union Africaine s’est vu confronté à des difficultés poussant la jeunesse africaine à s’exiler… En attirant l’attention aussi des citoyens africains lors du Majdala Afrika sur ce point, M. Odinga a déclaré que l’Afrique disposait d’un « énorme marché intérieur » sur lequel elle pourrait s’appuyer pour sa transformation économique en ouvrant des opportunités de commerce entre les pays africains. M. Youssouf, lui, a proposé un système de compensation des paiements qui garantirait que les pays ne soient pas perdants lorsqu’ils commercent dans des monnaies différentes ajoutant « allons-nous avoir une monnaie unique, pourquoi pas ? ». M. Randriamandrato a déclaré pour sa part que les blocs économiques régionaux tels que le marché commun de l’Afrique orientale et Australe avaient un important rôle à jouer dans la facilitation du commerce inter-africain.

Malgré le fait que les réformes clés de l’Union Africaine proposées par l’équipe sortante de M. Moussa Faki aient été confrontées à un étranglement concernant le financement de l’organisation, tous les candidats ont promis de mettre en œuvre ces réformes, notamment sur sa structure et sa direction, s’ils étaient élus.