Le Fonds pour la Paix de l’Union africaine gagne en crédibilité!

Le fonds pour la paix de l’Union Africaine a franchi une étape marquante dans sa mission pour financer des initiatives durables en faveur de la paix à travers l’Afrique, avec la décision de son conseil d’administration d’approuver l’adoption de sa politique de diligence raisonnable et de conformité.

Une politique qui inclut des processus de vérification approfondis, des évaluations détaillées des risques et des systèmes de contrôle continu qui garantissent que les contributions provenant d’institutions financières multilatérales, d’entreprises, de philanthropes et d’autres sources ,sont gérées selon les normes d’intégrité les plus strictes.

Relever la crédibilité et la transparence du fonds pour la paix

« L’approbation de l’adoption de cette politique par le conseil d’administration du Fonds pour la Paix constitue une avancée notable dans le renforcement de l’intégrité et de la crédibilité du Fonds pour la Paix. Elle reflète l’engagement résolu de l’Union Africaine à maintenir les normes les plus élevées en matières de responsabilité et de transparence dans notre mobilisation des ressources pour relever les défis de paix et de sécurité en Afrique. » a déclaré S. E. Dr Monique Nsanzabaganwa, vice-présidente de la Commission de l’Union Africaine. En tant que dispositif à vocation africaine dédié à la prévention des conflits, à la médiation et au renforcement des capacités institutionnelles dans le cadre de l’agenda 2063 de l’UA, le Fonds pour la Paix s’appuie sur sa crédibilité pour consolider la confiance entre les partenaires et les parties prenantes partout dans le monde. La nouvelle politique prévoit un solide système d’évaluation des risques qui examine les fonds entrants afin d’atténuer les risques tels que le blanchiment d’argent, la corruption et le financement du terrorisme.

En outre, cette politique met l’accent sur la transparence et la responsabilité grâce a des procédures d’audit complètes, des divulgations publiques des contributions et à un suivi rigoureux de l’utilisation des fonds. Ces mesures garantissent que chaque dollar reçu et déboursé par le Fonds pour la Paix est conforme aux réglementations internationales y compris aux recommandations du groupe d’action financière (GAFI).

Restructuration de l’équipe dirigeante pour la gestion du Fonds pour la Paix.

La mise en œuvre de la politique de diligence raisonnable et de conformité sera supervisée par le conseil d’administration et le comité exécutif de gestion avec le soutien d’un responsable de la conformité dédié. Ce responsable veillera au respect de ces normes rigoureuses. Cette mesure permettra au Fonds pour la Paix de s’aligner sur les meilleures pratiques mondiales en constante évolution et de maintenir son engagement en faveur d’une gestion financière conforme à l’éthique. Mme Dagmawit Loges, directrice du Fonds pour la Paix de l’Union Africaine, a souligné l’importance de cette politique en déclarant : « ces mesures rigoureuses de conformité assureront aux Etats membres et aux parties prenantes une pleine confiance dans la gestion transparente et éthique de leurs contributions ; grâce à cette nouvelle disposition, nous sommes mieux positionnés pour nous aligner sur les normes internationales et accomplir notre mandat avec une efficacité et une responsabilité accrues. »

Outre l’adoption du document relatif à la politique de diligence raisonnable et de conformité, le conseil d’administration a pris des mesures significatives pour affermir son leadership et ses capacités de direction et de contrôle. S. E. M Anicet-Georges Dologuele, ancien premier ministre de la République Centrafricaine, a été nommé nouveau président du conseil d’administration et M Kalidou Gadio, conseiller juridique émérite ayant servi à la Banque africaine de développement (BAD) et au sein d’autres institutions, a été nommé membre du comité d’audit. Ces nominations renforcent la capacité du Fonds pour la Paix à répondre efficacement aux défis urgents de paix et de sécurité en Afrique.