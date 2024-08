Amine Harit porte l’OM au sommet de la Ligue 1

L’Olympique de Marseille a entamé sa saison de Ligue 1 de la meilleure des manières, en s’imposant largement sur la pelouse du Stade Brestois (5-1). Cette victoire, décisive et spectaculaire, a été marquée par la performance exceptionnelle d’Amine Harit. Le milieu offensif marocain a été le véritable maître à jouer de l’OM.

Si Mason Greenwood et Luis Henrique ont marqué les esprits avec un doublé chacun, c’est bien Amine Harit qui a été le chef d’orchestre de la performance collective remarquable de Marseille au Stade Francis-Le-Blé. Auteur d’une prestation XXL, l’international marocain de 27 ans n’a pas trouvé le chemin des filets, mais il a délivré deux passes décisives et créé de nombreuses occasions pour ses coéquipiers. Son influence sur le jeu marseillais a été incontestable, ce qui lui a valu d’être logiquement élu homme du match.

Harit, un habitué des exploits en Bretagne

Amine Harit n’en est pas à son coup d’essai en Bretagne. Il y a deux ans, lors d’une autre confrontation contre Brest, il avait déjà été l’homme du match, guidant l’OM vers une victoire éclatante (4-1). Ce soir-là, il avait brillé par sa capacité à créer des opportunités, notamment en lançant parfaitement Arkadiusz Milik dès les premières minutes de jeu, et en délivrant une passe décisive sur corner avant de marquer lui-même. Son influence sur le jeu marseillais était déjà incontestable, un rôle qu’il a confirmé aujourd’hui avec brio lors de cette nouvelle rencontre.

Apportant de la vitesse, de la percussion et de la verticalité dans le jeu marseillais, Amine Harit s’est montré à son avantage tout au long du match contre Brest. Son jeu de récupération et de création a été déterminant, permettant à ses coéquipiers de s’exprimer pleinement. Aux côtés de Mason Greenwood et Luis Henrique, il a su orchestrer une attaque redoutable, contribuant ainsi à une victoire éclatante de l’OM. La défense marseillaise, solide et bien aidée par les performances du gardien argentin Geronimo Rulli, a également impressionné.

La suite pour Marseille

Cette victoire place l’OM en position idéale pour la suite de la saison. Les Marseillais sont en tête du championnat, devançant le PSG, victorieux hier 4-1 sur le terrain du Havre. Si l’Olympique de Marseille confirmait ce niveau de jeu lors des prochaines journées, il peut espérer rester au sommet de la Ligue 1 et jouer le titre. Le défi est de taille, la dernière victoire marseillaise en championnat remonte à 2010. Cependant, avec un Amine Harit à ce niveau de forme, l’OM semble bien armé pour y parvenir.