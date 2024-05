Algérie : voici les plus gros et les plus faibles salaires par secteurs

L’Office national algérien des statistiques (ONS) a mené, en mai 2021, une enquête auprès de 696 entreprises dont 491 du secteur public et 205 sociétés à capitaux privées. Une étude qui a permis d’en savoir plus sur le salaire moyen des Algériens ainsi que les secteurs qui rémunèrent le mieux dans ce pays d’Afrique du nord.

Il a été établi que le salaire moyen en Algérie est de 42 800 dinars, soit 295 euros. Ce qui représente un peu plus du double du SMIG qui est d’environ 150 euros. L’enquête a montré aussi que le secteur public algérien (413 euros) paie mieux ses salariés que le privé (240 euros). L’ONS, dans son enquête, précise que le secteur qui paie le mieux en Algérie est celui des industries extractives, notamment les hydrocarbures, les mines-carrières avec un salaire moyen de 769 euros.

La santé enregistre les salaires les plus bas

Dans les industries extractives, le salaire moyen d’un cadre est de 933 euros alors que celui d’un agent d’exécution est de 525 euros. Le second secteur le plus rémunérateur est celui en lien avec les activités financières qui regroupe les banques et assurances, avec un salaire moyen de l’ordre de 432 euros. « L’existence de certaines entreprises publiques importantes, en termes d’effectifs avec un système de rémunération avantageux explique ce niveau relativement élevé du salaire dans le public », précise l’ONS.

Selon l’ONS, mes deux secteurs qui affichent les salaires moyens les plus faibles en Algérie sont ceux de la construction (223 euros) et de l’immobilier et services aux entreprises (245 euros). « L’une des causes essentielles est la forte composante du personnel d’exécution, ce qui tire vers le bas le salaire moyen de ces secteurs », explique l’ONS. Dans la santé, le salaire moyen d’un cadre est de 684 euros et celui d’un agent d’exécution est de 171 euros. Il s’agit des salaires les plus bas de tous les secteurs concernés par l’enquête de l’ONS.

Les cadres dans de l’industrie extractive mieux payés

Les cadres dans la construction ont le salaire moyen le plus faible en Algérie dans leur rang sociétal avec 444 euros. Soit moins de la moitié du salaire versé à un cadre qui évolue dans le secteur de l’industrie extractive. De fortes disparités qui sont donc notées dans le traitement salarial en Algérie. Ce qui fait d’ailleurs qu’un cadre dans le secteur public perçoit un salaire net moyen (625 euros) 2 fois supérieur à celui d’un agent d’exécution.

L’ONS, qui note une très faible évolution des salaires (1,4%) entre 2020 et 2021 dans le pays, a précisé que la qualification du salarié, le secteur juridique, la taille de l’entreprise ainsi que les spécificités de rémunération sectorielles des entreprises de certains secteurs sont des éléments déterminants dans le niveau des salaires en Algérie.