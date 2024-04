Algérie : un Aïd El Fitr placé sous le signe de l’abondance et de la stabilité des prix

En Algérie, l’abondance des produits alimentaires et la stabilité des prix ont été observées, grâce à la mobilisation des différents acteurs et à la vigilance des autorités publiques. Sur le plan économique, le bilan du premier jour de l’Aïd El Fitr, célébré ce mercredi 10 avril, est positif.

Abondance des denrées alimentaires essentielles

Le système de permanence en Algérie a été quasi-totalement respecté lors du premier jour de l’Aïd El Fitr, avec un taux de participation de 99,85% des commerçants concernés. Tayeb Zitouni, ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, a salué cette mobilisation et l’engagement des commerçants, notamment ceux des produits de large consommation. L’abondance des denrées alimentaires essentielles a été observée sur l’ensemble du territoire algérien, à des prix stables.

Le ministre a réaffirmé que l’abondance est l’arme la plus puissante contre la spéculation et que les services de contrôle resteront vigilants. Le succès du programme du mois de Ramadan a été souligné par M. Zitouni. Il a salué la mobilisation des différents acteurs, y compris les citoyens, les commerçants intègres, les producteurs et le CREA. La décision de mobiliser les minoteries et les laiteries a contribué à l’abondance des produits et à la stabilité des prix.

Appliquer des prix raisonnables

Le ministre a appelé à la numérisation du réseau de distribution de lait et à la régulation de la distribution. L’adhésion des citoyens et des commerçants algériens à la démarche des autorités publiques a permis de préserver le pouvoir d’achat et de mettre en place une politique commerciale basée sur des indicateurs et des mécanismes garantissant l’abondance et la stabilité des prix tout au long de l’année. Le ministre a appelé les commerçants et les propriétaires de grandes surfaces commerciales à appliquer des prix raisonnables.

Il a également annoncé le lancement prochain d’une campagne de contrôle des importateurs et de leur réseau de distribution. L’importation de viande vise à la fois à assurer la disponibilité de ce produit à des prix étudiés et à faire baisser les prix des viandes locales. Le ministre s’est dit étonné de la hausse des prix de la banane et a annoncé des mesures pour renforcer et contrôler le marché.