Ramadan en Algérie : saisie record de produits alimentaires impropres

Durant les 20 premiers jours du Ramadan, les autorités algériennes ont intensifié leurs contrôles sur les marchés et les commerces. Cette campagne a permis de saisir 237 tonnes et 56.388 litres de produits alimentaires non conformes et impropres à la consommation, pour une valeur totale de 104,37 millions de dirhams.

En Algérie, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a publié un bilan des activités de contrôle économique et de répression des fraudes. Ce bilan fait état de 136.151 interventions, 26.944 infractions constatées, 25.630 procès-verbaux de poursuites judiciaires et 899 propositions de fermetures administratives de locaux commerciaux.

Non-respect des règles d’hygiène et de salubrité

Les principales infractions relevées concernent le défaut d’affichage des prix et des tarifs, le non-respect des règles d’hygiène et de salubrité, le défaut de facturation, le non-respect de l’obligation d’autocontrôle, la détention et la vente de produits impropres à la consommation, l’opposition au contrôle et le défaut d’inscription au registre de commerce.

En plus de ces contrôles, les services de lutte contre la spéculation illicite ont réalisé 19.240 interventions. Elles ont permis de constater 6 délits, de dresser 6 procès-verbaux de poursuite judiciaire et de saisir 76,31 tonnes de produits alimentaires, dont des aliments de bétail, des viandes rouges et blanches et des légumes secs.

Protection des consommateurs

Ces opérations visent à garantir la protection des consommateurs et à lutter contre les pratiques frauduleuses. Elles s’inscrivent dans le cadre d’un vaste plan de contrôle mis en place par les autorités algériennes durant le mois de Ramadan, période de grande consommation.

Les autorités algériennes ont tenu à rappeler que les consommateurs ont un rôle à jouer dans la lutte contre la fraude. Elles les ont appelés à s’assurer de la qualité des produits qu’ils achètent et exiger des factures. En cas de doute, ils peuvent contacter les services de contrôle du ministère algérien du Commerce.