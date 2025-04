Algérie-Mauritanie : signature d’accords de défense stratégiques pour sécuriser le Sahel

Alger et Nouakchott renforcent leur alliance militaire face aux menaces régionales avec un accord stratégique de coopération signé le 16 avril 2025. Un rapprochement clé dans la sécurité transfrontalière.

L’Algérie et la Mauritanie ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique en signant deux accords de coopération en matière de défense. Cette initiative marque l’aboutissement de plusieurs années de rapprochement diplomatique et illustre la détermination des deux pays à faire front commun face aux défis sécuritaires qui menacent la stabilité de la région sahélo-saharienne.

Le 16 avril 2025, à Alger, le ministre mauritanien de la Défense, Hanena Ould Sidi, et le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire algérienne, le général Saïd Chengriha, ont officialisé deux accords majeurs : l’un portant sur la coopération en matière de défense, et l’autre sur la protection des informations classifiées. Ces accords visent à intensifier la coordination militaire entre les deux pays, notamment dans les domaines du renseignement, de la formation et de la sécurité des frontières.

Une convergence face aux défis sécuritaires

Les deux nations partagent des défis communs liés à la sécurité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Lors de cette rencontre historique, le général Chengriha a souligné que « les défis sécuritaires, économiques et géopolitiques auxquels fait face notre région imposent aujourd’hui, plus que jamais, un renforcement de l’action commune« . De son côté, le ministre mauritanien a salué « la profondeur des liens de fraternité et de bon voisinage entre les deux peuples frères, ainsi que le rôle de premier plan de l’Algérie pour la consolidation de la sécurité dans la région« .

Au-delà du domaine militaire, l’Algérie et la Mauritanie ont considérablement intensifié leur coopération dans divers secteurs. Ces cinq dernières années, les deux pays ont lancé plusieurs projets structurants d’envergure, tels que la construction d’une route transfrontalière, l’aménagement d’un poste-frontière moderne et la création d’une zone de libre-échange dynamique. Ces initiatives ambitieuses visent à renforcer les échanges économiques et à faciliter la circulation des biens et des personnes entre les deux nations.

Une alliance exemplaire pour la stabilité régionale

La signature de ces accords de défense illustre la détermination des deux pays à bâtir une alliance solide et durable, fondée sur la confiance mutuelle et la convergence d’intérêts stratégiques. En consolidant leurs relations bilatérales, l’Algérie et la Mauritanie démontrent leur engagement inébranlable à œuvrer ensemble pour un avenir commun plus sûr et prospère, dans l’intérêt de leurs populations et de l’ensemble de la région.