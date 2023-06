Algérie-Maroc : la peur a-t-elle changé de camp ?

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion de haut niveau. Celle-ci a été consacrée à l’examen de la situation au niveau des frontières, notamment avec le Maroc, qui commence à faire peur ?

Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées algériennes, a présidé, hier jeudi, une réunion du Haut Conseil de Sécurité restreint. Convoquant les responsables de la sécurité, le dirigeant, qui est par ailleurs ministre de la Défense nationale, a tenu à s’assurer des dispositions prises aux frontières du pays, surtout du côté du voisin marocain.

Cette réunion intervient dans un contexte très particulier de tension entre l’Algérie et le Maroc. Surtout que ces derniers temps, le royaume chérifien s’est lancé dans une folle course à l’armement. Face aux menaces des autorités d’Alger, qui multiplient les manœuvres non loin des frontières marocaines, Rabat a pris la précaution de renforcer son arsenal militaire.

Rabat et sa folle course à l’armement

Depuis quelques mois, le Maroc a entrepris d’acquérir de nouvelles armes auprès des États-Unis, d’Israël, de la Turquie. Le royaume chérifien, qui possède 23 avions de chasse F-16, a entrepris de les configurer en F-16V. Un vaste programme qui intervient au moment où le département d’État américain a approuvé la vente de 25 avions de chasse F-16C/D Block 72 aux Forces armées royales.

Sans compter que Maroc, en 2020, a commandé 12 Boeing pour 4,25 milliards de dollars. Et à partir de 2024, 24 hélicoptères AH-64 Apache devraient être livrés au Maroc. Rabat a en outre fait de nouvelles acquisitions de drones MQ-9B Sea Guardian, des engins équipés de munitions guidées par laser et GPS. Rappelons qu’en janvier dernier, le Maroc a réceptionné le système antimissile Barak MX, de fabrication israélienne.

L’Algérie craint-elle désormais le Maroc ?

Et dans la foulée, la livraison de drones kamikazes Harop, également de fabrication israélienne, devrait suivre. Les Emirats Arabes Unis doivent livrer au royaume des avions Mirage 2000-9. Sans compter les treize drones de combat Bayraktar TB2 turcs dont dispose l’armée marocaine. Le Maroc, rappelait la presse marocaine, en début d’année, avait également commandé le système de défense sol-air français VL MICA.

Des acquisitions d’armes qui devraient pousser l’Algérie à réfléchir par deux fois avant de penser à un conflit armé avec le voisin. Laquelle confrontation armée n’avait pas été écartée par des observateurs. Et c’est dans ce contexte que le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a convoqué une réunion de haut niveau pour s’enquérir, entre autres, de ce qui se trame chez le voisin marocain. Reste à savoir si l’Algérie, qui bombait le torse face au Maroc, craint désormais le voisin.