Algérie : la visite de Tebboune en France repoussée

Le voyage en France du Président algérien n’aura plus lieu au mois de mai, comme initialement annoncé. C’est finalement en juin prochain qu’Abdelmadjid Tebboune effectuera ce déplacement.

La France et l’Algérie poursuivent leur lune de miel. En atteste les fréquents appels téléphoniques entre les dirigeants des deux pays. Le dernier en date remonte au dimanche 23 avril 2023. Ce jour, Emmanuel Macron a appelé son homologue algérien pour lui présenter ses vœux à l’occasion de la célébration de l’Aid el-fitr. Opportunité saisie par les deux chefs d’Etat pour évoquer le séjour parisien du Président algérien.

Et il a été convenu que le chef de l’Etat algérien, Abdelmadjid Tebboune, se rendra finalement en France en juin. Une annonce faite, hier, par les autorités algérienne et française. Toutefois, aucune explication n’a été donnée pour justifier ce report. La présidence de la République algérienne a, dans un communiqué, annoncé ce report, non sans évoquer le contenu des échanges entre Macron et Tebboune.

Renforcer les relations bilatérales

Les deux Présidents ont « évoqué, lors d’un entretien téléphonique, les relations bilatérales et les moyens de les renforcer ». Toujours selon Alger, la visite d’Abdelmadjid Tebboune à Paris verra la signature d’une douzaine d’accords dans plusieurs domaines. Une opportunité pour également concrétiser la Déclaration pour un partenariat renouvelé, signée en août 2022.

Macron avait effectué une visite officielle et d’amitié, marquant une nouvelle étape dans des relations franco-algériennes. Celles-ci avaient été refroidies par des propos d’Emmanuel Macron qui, en 2021, avait estimé que le régime algérien exploitait une rente mémorielle. Le chef de l’Etat français avait plus fâché Alger lorsqu’il s’était interrogé sur l’existence d’une nation algérienne avant la colonisation.

Pour la réussite de la visite de Tebboune en France

Des propos qu’Alger n’avait pu tolérer et avait pris ses distances. Fin août 2022, Emmanuel Macron effaçait cette lourde ardoise, regrettant une incompréhension. Et la visite de trois effectuée par le dirigeant français en Algérie sonnait comme le point de départ d’une nouvelle ère dans les relations franco-algériennes. Pour l’heure, Paris et Alger sont en train de s’organiser pour la réussite de la visite de Tebboune en France, au mois de juin.