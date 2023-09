Algérie : deux arrestations à Bejaia suite aux feux de forêts en Kabylie

En Algérie, deux individus soupçonnés d’être à l’origine des incendies qui se sont déclarés à Bejaïa ont été arrêtés. L’enquête se poursuit pour l’arrestation des autres auteurs de ces incendies.

L’annonce a été faite ce dimanche 17 septembre par le service de communication du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale algérienne. Deux individus soupçonnés d’être à l’origine des incendies qui se sont déclarés à Beni Mellikeche, ont été mis aux arrêts. Il s’agit, selon les gendarmes, de « deux suspects, répondant aux initiales F.S et A.R ». Ils sont « âgés de 44 et de 60 ans et originaires de la wilaya de Bejaïa ».

Bejaia, wilaya principalement touchée

Ces arrestations interviennent alors qu’une nouvelle vague d’incendies fait rage dans le Nord de l’Algérie. Ces feux de forêts touchent principalement la région de Bejaia. Depuis deux jours, les forêts situées à l’Ouest et à l’Est de cette wilaya sont en proie aux flammes dévastatrices. Des incendies qui mettent à rude épreuve les efforts des éléments de la Protection civile. Ces derniers sont déployés sur le terrain pour éteindre les feux et secourir les populations sinistrées.

Dans la forêt d’Ach el Baz, l’incendie menace de tout détruire, alors que les soldats du feu mènent une intense lutte à Souk el Tenine. La Protection civile a rassuré que quatre feux de forêts ont déjà été complètement éteints. Seulement, le combat est loin d’être gagné par les sapeurs-pompiers qui affrontent les flammes au péril de leur vie. En effet, dix d’entre eux avaient péri au mois de juillet dernier, toujours à Bejaia.

Vents violents et températures élevées en Kabylie

Ce lourd bilan rappelait l’épisode de 2021, alors que l’Algérie était frappée par une série d’incendies. Des feux qui s’étaient déclarés dans la ville de Tizi Ouzou, en Kabylie. Si en juillet dernier 34 personnes dont 10 sapeurs-pompiers avaient péri dans les feux, le bilan de 2021 était encore plus lourd. Outre les nombreux dégâts enregistrés, les incendies avaient coûté la vie à 69 personnes, dont 28 soldats du feu.

Des agents de la protection civile décédés en lançant une opération de sauvetage de femmes, de jeunes et de personnes âgées. Pour les feux de ce week-end, la direction de la protection civile a prévenu que les flammes se propagent rapidement, en raison de vents violents. Du fait de températures élevées, il est prévu des conditions chaudes et sèches susceptibles de favoriser la croissance des feux de forêts.