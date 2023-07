Algérie : cinq arrestations pour terrorisme suite aux violents feux de forêts

En Algérie, cinq personnes suspectées d’être à l’origine des feux de forêts ont été interpellées, dans les wilayas de Bouira et Skikda.

Dans la nuit de dimanche à lundi dernier, de violents feux de forêts ont ravagé une partie de l’Algérie. Des incendies qui ont fait 34 morts, dont 10 soldats du feu. Un total de 194 blessés a en outre été dénombré. Bejaia, département situé à près de 300 km à l’Est d’Alger, a été le plus durement frappé, avec 22 morts. Dans cette même wilaya où une enquête est en cours, une centaine de blessés est à déplorer.

Pour endiguer ces incendies, les autorités algériennes ont mobilisé 8 000 sapeurs-pompiers et 529 camions citerne. En tentant de secourir des populations sinistrées, au moins 10 soldats du feu ont péri dans les incendies. A la faveur des températures caniculaires dépassant les 48 degrés à l’ombre, accompagnées de vents très chauds, les feux de forêts se sont rapidement déclenchés puis étendus.

Des interpellations à Bouira et Lakhdaria

Ils se sont vite propagés en direction de la Tunisie. Poussant la Direction régionale de la protection civile du gouvernorat de Jendouba, au Nord-Ouest de la Tunisie, à évacuer la population de la région de Melloula, frontalière avec l’Algérie. Des évacuations qui se font par voie maritime, à l’aide d’embarcations de la Garde nationale et privées. Selon la protection civile tunisienne, la zone de l’incendie des forêts de Melloula, à Tabarka, s’est fortement étendue.

Pendant ce temps, les enquêtes ouvertes en Algérie suite à ces drames avancent. D’ailleurs, le tribunal de Bouira a annoncé l’arrestation de deux individus soupçonnés d’être impliqués dans les incendies du massif forestier de Lakhdaria. Par ailleurs, trois personnes en lien avec les feux de forêts ont été interpellées par le parquet de Skikda. L’affaire est confiée à la section de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, au tribunal de Sidi M’hamed d’Alger.

Pays régulièrement ravagé par des feux de forêts

L’Algérie est un pays régulièrement frappé par des feux de forêts, souvent meurtriers. A l’été 2022, des incendies de forêts avaient ravagé plusieurs massifs forestiers. Trois wilayas de l’Est de l’Algérie avaient été particulièrement touchées : El Tarf, Souk Ahras et Sétif. Des centaines d’hectares de forêts et de vergers avaient été détruites. Ce drame avait fait 43 morts et au moins 200 blessés.

En août 2021, la ville de Tizi Ouzou, en Kabylie, avait vécu les mêmes affres après de violents incendies. Outre les nombreux dégâts enregistrés, les feux de forêts avaient coûté la vie à 69 personnes, dont 28 éléments de la protection civile algérienne. Ces agents avaient péri en tentant de sauver des femmes, des jeunes et des personnes âgées.