Algérie : Appel à la restauration du musée des mosaïques de Timgad après une visite parlementaire

Une mission d’information dépêchée par la Commission de la culture, de l’information et du tourisme de l’Assemblée populaire nationale (APN) recommande la restauration urgente du musée des mosaïques de Timgad. Des fissures menaçantes et des lacunes dans la gestion du site archéologique de Timgad ont été constatées.

Lors d’une visite dans la wilaya de Batna, la Commission de la culture, de l’information et du tourisme de l’Assemblée populaire nationale (APN) a mis en évidence d’importantes fissures dans le musée des mosaïques de Timgad, menaçant les vestiges rares et précieux de la collection du musée. Le responsable de cette mission, Abdallah Laloui, a appelé à une intervention rapide du ministère de la Culture pour protéger ce patrimoine historique de l’Algérie.

Situé sur le site archéologique de l’antique Thamugadi, le musée doit être restauré et agrandi. Des travaux de remise en état sont également nécessaires sur le site archéologique lui-même, qui attire plus de 100 000 visiteurs annuellement. La délégation parlementaire a également souligné la nécessité d’améliorer d’autres sites archéologiques, comme l’ancienne dechra de Menaâ, mal reliée par des routes non revêtues, ou le site de Tobna à Barika, qui manque de protection. La façade extérieure des anciens ksour de M’doukal requiert aussi une restauration urgente.

Timgad patrimoine mondial

Le site archéologique de Timgad, classé patrimoine mondial par l’UNESCO, est un témoignage impressionnant de l’urbanisme romain. Surnommée la « Pompéi numide », cette ville construite au IIe siècle après J.-C. est ouverte au public. De nombreux visiteurs viennent explorer ses ruines bien préservées, dont l’Arc de Triomphe, le forum, la bibliothèque et un théâtre qui accueille chaque année un festival de musique.

Les ruines offrent également un aperçu des loisirs de l’époque romaine, tels que les thermes, les marchés, et des graffitis historiques. La ville prospérait avec une population de 20 000 habitants à son apogée, avant de décliner avec l’Empire romain. Aujourd’hui, Timgad n’a pas fini de révéler les secrets de son glorieux passé, et la mission parlementaire espère que la restauration du musée des mosaïques sera un premier pas vers la préservation de ce patrimoine exceptionnel.