Algérie : 5 juillet 2024, Alger vibrait doublement!

Anniversaire de l’Indépendance nationale, Fête nationale, et Finale de la Coupe d’Algérie au stade du 5 juillet 1962 à Alger, entre deux clubs algérois : le Mouloudia Club d’Alger (MCA), mythique formation née au pied de la Kasbah, et le Chabab Riadhi Belouizdad (CRB), le non moins mythique club de Belcourt… Double raison de vibrer, pour la capitale algérienne!

Une affiche qui s’annonçait explosive, devant 80000 spectateurs, une fête nationale redoublée qui s’est poursuivie fort tard dans les rues d’Alger ! Une grande Fête du ballon rond algérien à l’occasion de la Fête Nationale et dans le Stade éponyme ! Et la soirée a tenu ses promesses.

L’unique réalisation de la rencontre a été l’œuvre du défenseur du CRB, Chouaib Keddad (41’), qui a repris de la tête un corner botté par Benayada. Une tête exceptionnelle qui allait envoyer directement le ballon au fond des filets du défenseur du Mouloudia… permettant au club belouizdadi de sauver sa saison en remportant pour la 9ème fois de son histoire la Coupe d’Algérie qui lui avait échappée en Finale en 2023 !

De son côté, le Mouloudia Club d’Alger (MCA) s’incline donc ce soir sur le score d’un but à zéro… Et il doit faire une croix sur le doublé (championnat-coupe d’Algérie) dont rêvaient ses supporters, après l’excellent parcours de leur club cette saison…

Soirée mémorable donc, qui inscrit ce 5 juillet 2024 dans l’histoire de l’Algérie nouvelle, fidèle à ses valeurs, à ses combats et à ses passions !

Crédits Photos : Fédération Algérienne de Football