Alger : un festival pour rassembler et promouvoir la pratique sportive

En Algérie, c’est un coup d’envoi réussi pour la première édition du Festival des Sports de la Wilaya d’Alger.

C’est parti pour la première édition du Festival des Sports de la Wilaya d’Alger ! L’événement, qui s’étale du 25 au 27 avril, a débuté ce jeudi après-midi au club équestre de Bentalha (commune de Baraki). Placé sous le slogan « Al Bahdja nous réunit… Le sport nous réunit », le festival a pour objectif de promouvoir la pratique sportive auprès de toutes les catégories de la société.

Des sites aménagés et des activités pour tous

Les cinq sites retenus pour accueillir les festivités – les Sablettes (Husseïn-Dey), le Parc urbain de Bab Ezzouar, Oued El Harrach (Bentalha), le Parc Zoologique de Ben Aknoun et le Jardin des Grands Vents (Ouled Fayet) – ont fait l’objet d’aménagements et disposent de toutes les installations nécessaires pour assurer le bon déroulement des activités.

Au programme : plus de 70 disciplines sportives et de loisirs pour tous les goûts. Des jeux traditionnels aux courses pédestres en passant par les sports aquatiques, les arts martiaux et les sports de glisse, il y en aura pour tout le monde. Les organisateurs espèrent attirer un million de visiteurs sur les trois jours du festival. Un dispositif de transport gratuit par bus de l’ETUSA sera mis en place les vendredi et samedi pour faciliter les déplacements.

« Venir en masse et participer à ce Festival des sports »

Lors de son allocution, le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a appelé « toutes les familles algéroises et algériennes à venir en masse et participer à ce Festival des sports à travers les différents activités qu’il propose ». Non sans préciser que « le choix de ces sites est basé sur l’aspect écologique, puisque ils sont proches de la mer, de la forêt, et de la rivière ».

Selon l’officiel, le Festival est réservé à toutes les franges de la société, avec un accent particulier pour les jeunes. Il y a en outre des « activités destinées aux enfants, aux femmes et aux personnes à capacité réduite ». Le wali d’Alger a invité « toutes les familles algéroises et algériennes à venir en masse et participer à ce Festival des sports à travers les différents activités qu’il propose ».

Lutte contre la délinquance et promotion des valeurs citoyennes

Au-delà de l’aspect sportif, le festival vise également à lutter contre la délinquance en attirant les jeunes vers des activités saines et à promouvoir les valeurs citoyennes telles que le respect, la solidarité et le fair-play. Les organisateurs ont d’ores et déjà prévu de pérenniser l’événement en le reconduisant chaque année au mois d’avril, avec l’ouverture de nouveaux espaces et de nouvelles activités.