Alger et Marseille, rapprochement de deux capitales de la Méditerranée

Alger et Marseille, deux des plus grandes métropoles méditerranéennes, au riche patrimoine et à l’histoire commune, ont franchi une étape importante dans leurs relations. Elles ont conclu une convention ambitieuse, ce lundi 13 mai 2024.

Cette convention, signée par le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, et le maire de Marseille, Benoît Payan, s’inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre l’Algérie et la France. Elle vise à concrétiser des partenariats dans des domaines clés pour le développement durable et les échanges culturels entre les deux villes. Les relations entre Marseille et l’Algérie sont profondément enracinées dans une histoire riche et complexe, marquée par des échanges humains, culturels et économiques intenses.

Des collaborations stratégiques pour relever les défis communs

La convention met l’accent sur quatre domaines d’actions prioritaires :

Ingénierie urbaine: Favoriser l’échange d’expertises en matière de planification urbaine durable, de gestion des espaces publics et de mobilité, pour relever les défis communs liés à la transition énergétique et à l’adaptation au changement climatique.

Valorisation du patrimoine: Préserver et mettre en valeur le riche patrimoine culturel commun des deux villes, à travers la restauration de monuments historiques, la promotion de l’artisanat local et la mise en lumière des traditions culturelles.

Préservation de l’environnement: Lutter contre la pollution et promouvoir des pratiques de développement durable, en partageant des expériences en matière de gestion des déchets, de qualité de l’air et d’utilisation des énergies renouvelables.

Sport: Encourager les échanges sportifs entre les jeunes des deux villes à travers l’organisation de tournois et de rencontres sportives. Et favoriser ainsi le dialogue interculturel et la fraternité.

Un engagement fort pour une coopération fructueuse

Le wali d’Alger a réaffirmé l’engagement fort des autorités algériennes à œuvrer pour un développement durable et inclusif des deux villes. En outre, il a souligné que cette convention est « un jalon important dans le renforcement des relations historiques et amicales entre Alger et Marseille ».

De son côté, le maire de Marseille a salué la « volonté politique » des deux parties de renforcer la coopération et de « construire des projets concrets au profit des citoyens ». Il a également exprimé son admiration pour la « richesse du patrimoine culturel et historique d’Alger », qui sera au cœur des échanges culturels entre les deux villes.

La délégation marseillaise, conduite par le maire Payan, profitera de son séjour à Alger pour découvrir des sites emblématiques de la capitale, tels que la Basilique Notre-Dame d’Afrique, la Casbah et le Jardin d’Essai du Hamma. Les deux villes veulent bâtir un avenir durable plus riche en échanges culturels. Et ainsi renforcer leur position de métropoles leaders en Méditerranée.

Une longue histoire commune entre Alger et Marseille

A l’époque coloniale, Marseille servait de principal port d’entrée pour les colons et les marchandises à destination de l’Algérie. Jusqu’à devenir le principal point de retour pour les pieds-noirs et les immigrés algériens après l’indépendance de l’Algérie, en 1962. Ainsi, la ville a souvent été décrite comme la porte de l’Afrique du Nord en Europe. Au fil des décennies, Marseille a accueilli une importante communauté algérienne, qui a profondément influencé le tissu social, culturel, sportif et économique de la ville. Bien sûr, Zinedine Zidane en est l’exemple le plus connu

Aujourd’hui, les liens entre Marseille et l’Algérie se manifestent à travers des échanges commerciaux, des partenariats culturels et éducatifs. Mais aussi dans les liens familiaux et personnels étendus, renforçant l’interdépendance et la coopération mutuelle entre les deux rives de la Méditerranée. Ces échanges continuent de façonner l’identité méditerranéenne des deux ville Marseille, tout en soulignant leur importance stratégique dans la région.