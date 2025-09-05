Air Côte d’Ivoire prend son envol vers Paris avec un nouvel Airbus

Air Côte d’Ivoire ouvre le 1er octobre sa première liaison long-courrier Abidjan–Paris. L’appareil choisi, un Airbus A330-900 Neo flambant neuf, symbolise la modernisation de la compagnie. Cette arrivée sur un axe stratégique met fin au monopole d’Air France et Corsair. Elle illustre aussi l’ambition des autorités ivoiriennes de faire d’Abidjan un hub aérien majeur en Afrique de l’Ouest.

Le 4 septembre, une délégation ivoirienne s’est rendue au siège d’Airbus à Toulouse pour réceptionner l’appareil flambant neuf. L’A330-900 Neo combine autonomie, faible empreinte carbone et confort de vol optimisé. Ces atouts en font un choix stratégique pour la première desserte long-courrier de la compagnie. Ce nouvel avion sera déployé dès le 1ᵉʳ octobre 2025 sur la ligne Abidjan–Paris, un axe parmi les plus fréquentés par les voyageurs d’affaires et la diaspora.

Une concurrence désormais ouverte

Jusqu’ici, Air France et Corsair se partageaient en exclusivité les 28 vols hebdomadaires entre Abidjan et Paris. L’arrivée d’Air Côte d’Ivoire change la donne, avec un vol quotidien annoncé. Pour le directeur général des transports aériens, Ahmed Coulibaly, cette ouverture répond à une demande croissante : « La ligne Abidjan–Paris connaît une croissance annuelle de 4 à 7 %. Il y a de la place pour un nouvel acteur ».

Un investissement lourd pour un hub régional et un défi sur les prix

Pour soutenir ce développement, l’État ivoirien a renforcé son engagement financier. Fin 2024, le capital de la compagnie est passé de 130 à 190 milliards de francs CFA, soit entre 198 et 290 millions d’euros. Cet investissement massif illustre la volonté des autorités de faire d’Abidjan un hub aérien majeur en Afrique de l’Ouest, capable de rivaliser avec les grandes capitales régionales.

Si l’annonce suscite un certain enthousiasme, des interrogations persistent sur la politique tarifaire. Les billets Air Côte d’Ivoire sont déjà jugés onéreux sur les lignes régionales : un aller simple Abidjan–Dakar avoisine les 400 000 francs CFA (environ 600 euros). La question est désormais de savoir si la compagnie saura proposer des prix compétitifs sur la ligne Abidjan–Paris, face à ses concurrents bien installés.

Air Côte d’Ivoire veut symboliser un modèle de modernité et d’efficacité. Avec l’introduction de l’A330-900 Neo, la compagnie promet un service de qualité, combinant confort et performance, afin de séduire aussi bien les voyageurs d’affaires que la diaspora ivoirienne.

Le décollage prévu pour le 1ᵉʳ octobre s’annonce comme un moment historique pour l’image de la Côte d’Ivoire. Air Côte d’Ivoire confirme sa volonté de jouer dans la cour des grands du ciel africain et international.