Afrique du Sud : tempête dévastatrice au Cap – des maisons en ruines et des milliers de déplacés

La tempête dévastatrice au Cap a causé d’importants dégâts, laissant des maisons en ruines et forçant des milliers de personnes à quitter leur domicile.

Le Cap, l’une des plus grandes villes d’Afrique du Sud, est actuellement en proie à des intempéries dévastatrices. Depuis une semaine, la région est frappée par plusieurs fronts froids successifs, apportant des précipitations record et des vents violents. Jeudi dernier, la situation a empiré, entraînant des destructions massives et forçant des milliers de personnes à quitter leur domicile.

Dommages considérables et déplacements massifs

Les autorités locales rapportent que plus de 15 000 structures ont été endommagées, et au moins 4 500 personnes ont été déplacées. Les quartiers informels, particulièrement vulnérables en raison de leurs habitations précaires en métal et en bois, ont été durement touchés. Khayelitsha, l’un des plus grands townships du Cap, figure parmi les zones les plus affectées.

Des conditions climatiques extrêmes

Les fronts froids successifs ont causé des précipitations inédites et des vents violents, arrachant les toits des maisons et renversant des poteaux électriques. Trois grandes rivières de la province ont débordé, provoquant des inondations généralisées. La situation est aggravée par la fermeture des écoles et l’évacuation de certaines zones, notamment la région viticole de Stellenbosch.

Une mobilisation de secours massive

Face à cette crise, les autorités municipales et les organisations non gouvernementales ont mis en place des opérations de secours d’envergure. JP Smith, membre du comité du maire du Cap chargé de la sûreté et de la sécurité, a indiqué que plus de 36 000 repas et 6 000 couvertures ont été distribués aux sinistrés. Les services provinciaux de gestion des catastrophes continuent de surveiller la situation et d’apporter une aide d’urgence.

Des coupures de courant et des routes inondées

Les vents violents et les inondations ont également causé des coupures de courant dans plusieurs zones. De nombreuses routes, y compris certaines nationales, sont impraticables en raison des inondations. La montée des eaux dans les barrages de la région reste une source de préoccupation, et des mesures sont envisagées pour contrôler leur débit afin d’éviter de nouvelles inondations.

Un appel à l’aide urgente

Devant l’ampleur des dégâts, les autorités du Cap-Occidental ont lancé un appel au gouvernement national pour débloquer une aide d’urgence. Les prévisions météorologiques ne sont pas optimistes, annonçant des pluies perturbatrices et des risques de glissements de terrain pour les jours à venir.